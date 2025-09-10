Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Албания
09.09.2025 21:45 – FT 1 : 0
Латвия
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 01:14 |
Албания – Латвия – 1:0. Как забил Асллани. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Албания – Латвия – 1:0. Как забил Асллани. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября состоялись матчи квалификации чемпионата мира 2026.

Албания дома минимально обыграла Латвию (1:0).

Единственный гол забил Кристьян Асллани на 25-й минуте с пенальти.

ЧМ-2026. Квалификация. 9 сентября 2025

Албания – Латвия – 1:0

Гол: Асллани, 25 (пен)

Видео гола и обзор

События матча

25’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристьян Аслани (Албания).
сборная Латвии по футболу сборная Албании по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Кристьян Асллани
