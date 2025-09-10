Чемпионат мира10 сентября 2025, 01:14 |
3
0
Албания – Латвия – 1:0. Как забил Асллани. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
10 сентября 2025, 01:14 |
3
0
9 сентября состоялись матчи квалификации чемпионата мира 2026.
Албания дома минимально обыграла Латвию (1:0).
Единственный гол забил Кристьян Асллани на 25-й минуте с пенальти.
ЧМ-2026. Квалификация. 9 сентября 2025
Албания – Латвия – 1:0
Гол: Асллани, 25 (пен)
Видео гола и обзор
События матча
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристьян Аслани (Албания).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 сентября 2025, 00:39 0
Килиан вместе с Винисиусом уговорили остаться Родриго
Футбол | 09 сентября 2025, 20:59 393
Команда Реброва не удержала победный счет в тяжелой игре
Футбол | 09.09.2025, 21:35
Футбол | 09.09.2025, 17:17
Футбол | 09.09.2025, 16:12
Комментарии 0
Популярные новости
08.09.2025, 20:29 1
08.09.2025, 14:48 30
09.09.2025, 21:20 20
08.09.2025, 00:32 22
09.09.2025, 06:55 5
08.09.2025, 06:15 27
08.09.2025, 23:08
09.09.2025, 07:10 6