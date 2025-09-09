Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 9 сентября. Смотреть онлайн LIVE
9 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 9 поединков, 7 из которых пройдут в одно время (21:45).
Этим вечером матчи проводят топ-сборные Англии, Франции и Португалии.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 сентября
- 19:00. Азербайджан – Украина – 1:1
- 19:00. Армения – Ирландия – 2:1
- 21:45. Албания – Латвия
- 21:45. Босния и Герцеговина – Австрия
- 21:45. Кипр – Румыния
- 21:45. Норвегия – Молдова
- 21:45. Сербия – Англия
- 21:45. Венгрия – Португалия
- 21:45. Франция – Исландия
