Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 9 сентября. Смотреть онлайн LIVE
ЧМ. Квалификация. Европа
Албания
09.09.2025 21:45 – 36 1 : 0
Латвия
Чемпионат мира
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 9 сентября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 9 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 9 поединков, 7 из которых пройдут в одно время (21:45).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этим вечером матчи проводят топ-сборные Англии, Франции и Португалии.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 сентября

  • 19:00. Азербайджан – Украина – 1:1
  • 19:00. Армения – Ирландия – 2:1
  • 21:45. Албания – Латвия
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Австрия
  • 21:45. Кипр – Румыния
  • 21:45. Норвегия – Молдова
  • 21:45. Сербия – Англия
  • 21:45. Венгрия – Португалия
  • 21:45. Франция – Исландия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

19:00. Азербайджан – Украина

19:00. Армения – Ирландия

21:45. Албания – Латвия

21:45. Босния и Герцеговина – Австрия

21:45. Кипр – Румыния

21:45. Норвегия – Молдова

21:45. Сербия – Англия

21:45. Венгрия – Португалия

21:45. Франция – Исландия

25’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристьян Аслани (Албания).
По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Говорили бы, что мало. Меня хейтят после каждой игры»
САБО: «Рожденный ползать, летать не сможет, это о наших футболистах»
ВИДЕО. Игроки сборной Украины поговорили с фанами после позора в отборе ЧМ
ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн Азербайджан - Украина сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу сборная Армении по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Албании по футболу сборная Латвии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Австрии по футболу сборная Кипра по футболу сборная Румынии по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Молдовы по футболу сборная Сербии по футболу сборная Англии по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Португалии по футболу сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу
