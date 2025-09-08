Во вторник, 9 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Албании и Латвии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Албания

Не слишком стабильную игру сейчас показывают албанцы. На прошлогодней Лиге наций коллектив завоевал 7 очков за 6 игр и занял 4-е, последнее место собственной группы, из-за которого был понижен до дивизиона С.

Сыграв половину игр квалификации коллектив имеет на счету 5 очков (поражение против Англии, ничьи с Сербией и Латвией и победа над Андоррой) и находится на 3 месте группы.

Латвия

Латвийцы тоже сейчас не впечатляют. В Лиге наций коллектив набрал 4 очка и занял последнее место своей группы, из-за которого Латвия будет вынуждена сыграть с Гибралтаром за сохранение прописки в дивизионе С турнира.

На квалификации чемпионата мира у балтов тоже не все хорошо, ведь единственный положительный результат за 4 игры произошел в матче против Андорры, где латвийцы одержали минимальную победу. Поединки против Англии и Сербии команда проиграла, а с Албанией сыграла вничью. Имея 4 зачетных пункта на счете коллектив находится на 4-й строчке турнирной таблицы.

Личные встречи

Помимо поединка в 1-м круге отбора, завершившемся вничью 1:1, команды больше не играли в официальных играх в XXI веке.

Интересные факты

В последних 6 домашних играх сборная Албании одержала только 1 победу, трижды проиграла и 2 раза сыграла вничью.

Ни в одной из последних 18 игр Латвия не забила больше, чем 1 мяч.

Латвия пропускала первую в 7 из последних 9 играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.61.