ЧМ. Квалификация. Европа
Албания
09.09.2025 21:45 - : -
Латвия
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 20:51 | Обновлено 08 сентября 2025, 21:26
Албания – Латвия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 9 сентября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Албании и Латвии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Албания

Не слишком стабильную игру сейчас показывают албанцы. На прошлогодней Лиге наций коллектив завоевал 7 очков за 6 игр и занял 4-е, последнее место собственной группы, из-за которого был понижен до дивизиона С.

Сыграв половину игр квалификации коллектив имеет на счету 5 очков (поражение против Англии, ничьи с Сербией и Латвией и победа над Андоррой) и находится на 3 месте группы.

Латвия

Латвийцы тоже сейчас не впечатляют. В Лиге наций коллектив набрал 4 очка и занял последнее место своей группы, из-за которого Латвия будет вынуждена сыграть с Гибралтаром за сохранение прописки в дивизионе С турнира.

На квалификации чемпионата мира у балтов тоже не все хорошо, ведь единственный положительный результат за 4 игры произошел в матче против Андорры, где латвийцы одержали минимальную победу. Поединки против Англии и Сербии команда проиграла, а с Албанией сыграла вничью. Имея 4 зачетных пункта на счете коллектив находится на 4-й строчке турнирной таблицы.

Личные встречи

Помимо поединка в 1-м круге отбора, завершившемся вничью 1:1, команды больше не играли в официальных играх в XXI веке.

Интересные факты

  • В последних 6 домашних играх сборная Албании одержала только 1 победу, трижды проиграла и 2 раза сыграла вничью.
  • Ни в одной из последних 18 игр Латвия не забила больше, чем 1 мяч.
  • Латвия пропускала первую в 7 из последних 9 играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.61.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
