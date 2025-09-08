Матео Ретеги установил интересное достижение в составе сборной Италии

В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Италия победила на выезде Израиль со счетом 5:4.

Героями встречи стали Мойзе Кин, который оформил дубль, и Матео Ретеги, который сделал ассистентский хет-трик.

Мойзе Кин забил пять голов в трех матчах квалификации к чемпионату мира. Только Луиджи Рива забил в первых трех матчах за Италию в этом турнире больше (6).

Матео Ретеги стал первым игроком сборной Италии с 2008 года, который отличился тремя результативными передачами в одном матче (с момента получения подобных данных).

Италия впервые в истории забила 5 голов в двух матчах подряд. В предыдущем поединке «Скуадра Адзурра» победила эстонцев со счетом 5:0.

5 - Moise Kean has scored five goals in three UEFA World Cup qualifying appearances, only Luigi Riva (six) has netted more in his first three such matches for Italy. Reaction.#IsraelItaly pic.twitter.com/GL1m07MtuV — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 8, 2025