08 сентября 2025, 23:57
Матео Ретеги установил интересное достижение в составе сборной Италии

Форвард отметился тремя результативными передачами в матче против Израиля

В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Италия победила на выезде Израиль со счетом 5:4.

Героями встречи стали Мойзе Кин, который оформил дубль, и Матео Ретеги, который сделал ассистентский хет-трик.

Мойзе Кин забил пять голов в трех матчах квалификации к чемпионату мира. Только Луиджи Рива забил в первых трех матчах за Италию в этом турнире больше (6).

Матео Ретеги стал первым игроком сборной Италии с 2008 года, который отличился тремя результативными передачами в одном матче (с момента получения подобных данных).

Италия впервые в истории забила 5 голов в двух матчах подряд. В предыдущем поединке «Скуадра Адзурра» победила эстонцев со счетом 5:0.

