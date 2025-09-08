Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Израиль – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЧМ. Квалификация. Европа
Израиль
08.09.2025 21:45 – 82 2 : 4
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 23:14 | Обновлено 08 сентября 2025, 23:16
45
0

Израиль – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

08 сентября 2025, 23:14 | Обновлено 08 сентября 2025, 23:16
45
0
Израиль – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 августа проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.

Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречаются в венгерском городе Дебрецен.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 16-й минуте матча итальянская команда пропустила гол. Автогол записан на Мануэля Локателли. Итальянская команда отыгралась на 40-й минуте матча, гол забил Мойзе Кин.

Израиль и Италия обменились голами в начале второго тайма. Дор Перец отличился у хозяев, на что ответили Мойзе Кин и Маттео Политано.

ГОЛ! 1:0. Мануэль Локателли, 16 мин

ГОЛ! 1:1. Мойзе Кин, 40 мин

ГОЛ! 2:1. Дор Перец, 52 мин

ГОЛ! 2:2. Мойзе Кин, 54 мин

ГОЛ! 2:3. Маттео Политано, 59 мин

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Италия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Дор Перец (Израиль).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Мануэль Локателли (Италия).
По теме:
ВИДЕО. Израиль и Италия обменились голами в начале второго тайма
Журналист из Азербайджана: «Футболисты рады, что этот пенсионер уволен»
ВИДЕО. Ему завтра 40. Модрич отличился ассистом за сборную Хорватии
сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Маттео Политано Дор Перец Мойзе Кин автогол Мануэль Локателли
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Футбол | 08 сентября 2025, 18:02 10
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»

Новый вице-президент «Полесья» прокомментировал свое назначение

BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Теннис | 08 сентября 2025, 00:32 23
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025

Карлос в четырех сетах одолел Янника и выиграл шестой титул Grand Slam в карьере

ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Футбол | 08.09.2025, 22:00
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Футбол | 08.09.2025, 10:33
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08.09.2025, 06:15
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 26
Футбол
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
06.09.2025, 18:59 3
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 43
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем