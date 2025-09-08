Израиль – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Вечером 8 августа проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.

Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречаются в венгерском городе Дебрецен.

Смотрите видео голов этого матча

На 16-й минуте матча итальянская команда пропустила гол. Автогол записан на Мануэля Локателли. Итальянская команда отыгралась на 40-й минуте матча, гол забил Мойзе Кин.

Израиль и Италия обменились голами в начале второго тайма. Дор Перец отличился у хозяев, на что ответили Мойзе Кин и Маттео Политано.

ГОЛ! 1:0. Мануэль Локателли, 16 мин

ГОЛ! 1:1. Мойзе Кин, 40 мин

ГОЛ! 2:1. Дор Перец, 52 мин

ГОЛ! 2:2. Мойзе Кин, 54 мин

ГОЛ! 2:3. Маттео Политано, 59 мин