Израиль – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 8 августа проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.
Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречаются в венгерском городе Дебрецен.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 16-й минуте матча итальянская команда пропустила гол. Автогол записан на Мануэля Локателли. Итальянская команда отыгралась на 40-й минуте матча, гол забил Мойзе Кин.
Израиль и Италия обменились голами в начале второго тайма. Дор Перец отличился у хозяев, на что ответили Мойзе Кин и Маттео Политано.
ГОЛ! 1:0. Мануэль Локателли, 16 мин
ГОЛ! 1:1. Мойзе Кин, 40 мин
ГОЛ! 2:1. Дор Перец, 52 мин
ГОЛ! 2:2. Мойзе Кин, 54 мин
ГОЛ! 2:3. Маттео Политано, 59 мин
События матча
