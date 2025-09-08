Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Израиль – Италия. Текстовая трансляция матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Израиль
08.09.2025 21:45 - : -
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 01:35 | Обновлено 08 сентября 2025, 01:36
4
0

Израиль – Италия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира

08 сентября 2025, 01:35 | Обновлено 08 сентября 2025, 01:36
4
0
Израиль – Италия. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 8-го сентября, состоится поединок 6-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы I, в котором сразятся Израиль и Италия. Матч пройдет в Дебрецене (Венгрия), на поле стадиона «Большой Лесной Стадион», начало в 21:45.

Команда Дженнаро Гаттузо имеет меньше всех сыгранных матчей в группе, но уже успела проиграть Норвегии на старте (0:3). Лучано Спаллетти, к слову, уволили именно из-за этого результата. И даже Израиль сейчас опережает Италию, хотя также уступал Норвегии в свое время (2:4). Не трудно догадаться, что именно скандинавская сборная идет вовсе без потерь очков. А вот «Скуадре Адзурре» будет сложно восстановиться, если состоится еще одна осечка до ответного матча против Норвегии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Израиль – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Израиль
8 сентября 2025 -
21:45
Италия
Обе забьют 1.91 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Известный итальянский тренер отказался возглавлять Фенербахче
ВИДЕО. Игрок Барсы оказался в неловкой ситуации. Его реакция рассмешила
ВИДЕО. Браво! Криштиану Роналду впечатлил мир своим поступком
сборная Израиля по футболу сборная Италии по футболу чемпионат мира по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Атмосфера в раздевалке была приглушена»
Футбол | 08 сентября 2025, 01:50 0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Атмосфера в раздевалке была приглушена»
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Атмосфера в раздевалке была приглушена»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал победу над Северной Ирландией

В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 07 сентября 2025, 07:55 16
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда

Семья легенды футбола не может поделить квартиру

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Теннис | 07.09.2025, 20:45
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
По три гола в обоих таймах. Сборная Испании разгромила Турцию
Футбол | 07.09.2025, 23:39
По три гола в обоих таймах. Сборная Испании разгромила Турцию
По три гола в обоих таймах. Сборная Испании разгромила Турцию
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07.09.2025, 06:23
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 7
Футбол
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
06.09.2025, 00:07 14
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 248
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 30
Война
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
06.09.2025, 02:34 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем