В понедельник, 8-го сентября, состоится поединок 6-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы I, в котором сразятся Израиль и Италия. Матч пройдет в Дебрецене (Венгрия), на поле стадиона «Большой Лесной Стадион», начало в 21:45.

Команда Дженнаро Гаттузо имеет меньше всех сыгранных матчей в группе, но уже успела проиграть Норвегии на старте (0:3). Лучано Спаллетти, к слову, уволили именно из-за этого результата. И даже Израиль сейчас опережает Италию, хотя также уступал Норвегии в свое время (2:4). Не трудно догадаться, что именно скандинавская сборная идет вовсе без потерь очков. А вот «Скуадре Адзурре» будет сложно восстановиться, если состоится еще одна осечка до ответного матча против Норвегии.

