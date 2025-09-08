Израиль – Италия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира
В понедельник, 8-го сентября, состоится поединок 6-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы I, в котором сразятся Израиль и Италия. Матч пройдет в Дебрецене (Венгрия), на поле стадиона «Большой Лесной Стадион», начало в 21:45.
Команда Дженнаро Гаттузо имеет меньше всех сыгранных матчей в группе, но уже успела проиграть Норвегии на старте (0:3). Лучано Спаллетти, к слову, уволили именно из-за этого результата. И даже Израиль сейчас опережает Италию, хотя также уступал Норвегии в свое время (2:4). Не трудно догадаться, что именно скандинавская сборная идет вовсе без потерь очков. А вот «Скуадре Адзурре» будет сложно восстановиться, если состоится еще одна осечка до ответного матча против Норвегии.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Израиль – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
21:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Германии прокомментировал победу над Северной Ирландией
Семья легенды футбола не может поделить квартиру