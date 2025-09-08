Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

8 сентября на Надьердей (Дебрецен) пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Израиля и Италии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Израиль

Команда после вынужденного перехода под эгиду УЕФА ни разу не пробивалась на финальные турниры. Неплохими были расклады перед прошлым Евро, но и в квалификации не получилось стать даже вторыми в группе, и в дополнительном плей-офф сразу проиграли Исландии. Потом было последнее место в квартете Лиги Наций, но это было ожидаемо: футболисты дебютировали в дивизионе А, причем набрала те же четыре очка, что и более статусная Бельгия.

В квалификации сборная начала играть уже с весны, и сразу выиграла дважды у Эстонии. Но при этом фавориту, Норвегии, уступили. Осень начинали в Молдове, и оформили очень уверенную, 4:0, победу.

Италия

Сборная напомнила о себе, выиграв Евро-2020. Но потом тот же тренер-триумфатор, Манчини, пролетел с подопечными мимо второго кряду для своих футболистов чемпионата мира. Потом была глава Спаллетти, что оставил крайне противоречивое впечатление. На Евро он подопечных вывел, и там пробился в плей-офф, но при плохой игре, и с 0:2 со Швейцарией уже в 1/8 финала. В Лиге Наций могли победить в своей группе, но упустили первое место в пользу Франции, а в марте в стыковых матчах на гол больше забили немцы.

Роковым для Спаллетти стало крупное поражение в первом же туре квалификации, от Норвегии. Его убрали сразу, благо, дома с Молдовой все равно победили 2:0. Следующим наставником неожиданно стал Гаттузо. В дебютной встрече с Эстонией долго никак не можно распечатать оборону аутсайдера. Но в итоге все-таки разбили того, успев добиться победы 5:0.

Статистика личных встреч

В семи поединках только однажды, на чемпионате мира-1970, израильтяне отстояли ничью (конечно же, 0:0), проиграв все остальные матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех номинальных гостей. Даже сейчас они заметно выше классом - ставим на них с форой -1 гол (коэффициент - 1,70).