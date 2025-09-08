Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Израиль
08.09.2025 21:45 - : -
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 12:22 |
64
0

Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026

Поединок состоится 8 сентября в 21:45 по Киеву

08 сентября 2025, 12:22 |
64
0
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

8 сентября на Надьердей (Дебрецен) пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Израиля и Италии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Израиль

Команда после вынужденного перехода под эгиду УЕФА ни разу не пробивалась на финальные турниры. Неплохими были расклады перед прошлым Евро, но и в квалификации не получилось стать даже вторыми в группе, и в дополнительном плей-офф сразу проиграли Исландии. Потом было последнее место в квартете Лиги Наций, но это было ожидаемо: футболисты дебютировали в дивизионе А, причем набрала те же четыре очка, что и более статусная Бельгия.

В квалификации сборная начала играть уже с весны, и сразу выиграла дважды у Эстонии. Но при этом фавориту, Норвегии, уступили. Осень начинали в Молдове, и оформили очень уверенную, 4:0, победу.

Италия

Сборная напомнила о себе, выиграв Евро-2020. Но потом тот же тренер-триумфатор, Манчини, пролетел с подопечными мимо второго кряду для своих футболистов чемпионата мира. Потом была глава Спаллетти, что оставил крайне противоречивое впечатление. На Евро он подопечных вывел, и там пробился в плей-офф, но при плохой игре, и с 0:2 со Швейцарией уже в 1/8 финала. В Лиге Наций могли победить в своей группе, но упустили первое место в пользу Франции, а в марте в стыковых матчах на гол больше забили немцы.

Роковым для Спаллетти стало крупное поражение в первом же туре квалификации, от Норвегии. Его убрали сразу, благо, дома с Молдовой все равно победили 2:0. Следующим наставником неожиданно стал Гаттузо. В дебютной встрече с Эстонией долго никак не можно распечатать оборону аутсайдера. Но в итоге все-таки разбили того, успев добиться победы 5:0.

Статистика личных встреч

В семи поединках только однажды, на чемпионате мира-1970, израильтяне отстояли ничью (конечно же, 0:0), проиграв все остальные матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех номинальных гостей. Даже сейчас они заметно выше классом - ставим на них с форой -1 гол (коэффициент - 1,70).

Прогноз Sport.ua
Израиль
8 сентября 2025 -
21:45
Италия
Фора Италии (-1) 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Помощник тренера Азербайджана: «Мы должны действовать как команда»
Экс-легионер чемпионата Азербайджана спрогнозировал матч с Украиной
Греция – Дания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08 сентября 2025, 06:15 31
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии

Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине

Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Футбол | 08 сентября 2025, 09:27 31
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда

Изменения будут протестированы в низших лигах Нидерландов, Швеции и Италии

BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Теннис | 08.09.2025, 00:32
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Швейцария – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 08.09.2025, 12:09
Швейцария – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Швейцария – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
Футбол | 08.09.2025, 07:58
ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 249
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 31
Война
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
07.09.2025, 00:21 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
06.09.2025, 13:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем