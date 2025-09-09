Дженнаро ГАТТУЗО: «Это была самая безумная игра в моей карьере»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над Израилем (5:4) в матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Это самая сумасшедшая игра, в которой я участвовал как тренер, но это моя проблема, а не проблема игроков. Если мы хотим играть определенным образом, нам нужно в этом улучшиться. Мы были сумасшедшими, потому что систематически переходили в атаку, и именно этого ждал Израиль, они каждый раз ловили нас в контратаках. Мы могли бы глубже защищаться, когда вели в счете.

Они немного удивили нас, играя персонально с самого начала, но каждый раз, когда мы атаковали, мы создавали им проблемы. Мы не были очень острыми, это неизбежно после второй игры за несколько дней, и нам нужно над этим поработать.

Мы сумасшедшая команда, потому что мы слишком хрупкие, мы слишком легко пропускаем бессмысленные голы. Ребята это знают, но это моя проблема, а не их. Нам нужно работать над тем, чтобы быть самими собой.

Ребята заслуживают похвалы за то, что всегда реагируют на каждый удар, но бесспорно, что мы не можем пропускать голы так легко, как сегодня. Это не критика для наших игроков, я и мой тренерский штаб должны совершенствоваться и работать над этим как можно быстрее. Это команда, которой не может не хватать прочности».