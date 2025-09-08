Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пять при Гаттузо – норма. Италия выстрелила результативностью с Израилем
ЧМ. Квалификация. Европа
Израиль
08.09.2025 21:45 – FT 4 : 5
Италия
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 23:49 | Обновлено 09 сентября 2025, 00:42
«Скуадра Адзурра» снова забила пять голов, но есть нюанс

Getty Images/Global Images Ukraine

Квалификация к чемпионату мира-2026 в определенных группах приблизилась к экватору вплотную, или даже пересекла его, поэтому уже можно делать первые смелые прогнозы относительно судьбы каждой из команд с учетом их результатов. И неожиданно в этом плане несколько проседает национальная сборная Италии, которая в группе против Норвегии и Израиля в качестве основных конкурентов, а также Эстонии и Молдовы в качестве сторонних наблюдателей, имеет существенные проблемы с достижением результата.

Потому что «Скуадра Адзурра» начинала цикл еще летом при Лучано Спаллетти, которого уволили после безвольного поражения от норвежцев (0:3), а на его место со временем пришел не менее интересный специалист – Дженнаро Гаттузо. Очевидно, были планы дать команде второе дыхание перед серией решающих дуэлей, которая начиналась в Дербрецене с игры против Израиля.

За несколько дней до этого итальянцы разгромили Эстонию (5:0) с несколько запоздалыми голами, но все равно порадовали своих болельщиков, поэтому к отчетной игре подходили в приподнятом настроении. Но довольно быстро подопечные Рана Бен-Симона вернули их на землю. В плане обороны первый тайм для Италии был сплошным кошмаром, потому что нервничали и ошибались все без исключения, даже Доннарумма, и в итоге это привело к относительно быстрому пропущенному голу на 16 минуте, когда Локателли в свои ворота срезал прострел Битона с правого фланга штрафной.

Гости бросились отыгрываться, что было ожидаемо, быстро создали несколько опасных моментов, но особых успехов в завершении не имели. Тот же Локателли тоже пытался исправиться, но попал в перекладину с близкого расстояния. Но на перерыв Италия все равно ушла при равном счете, пережив до этого еще несколько пожаров в своей штрафной. Широкая атака на 40 минуте с участием Барелли, Ретеги и Кина завершилась дальним ударом низом, который неудачно попытался предсказать вратарь.

На второй тайм «Скуадра Адзурра» вышла более собранной, потому что, очевидно, Гаттузо нашел, что сказать своим футболистам. Но поразительного преображения не произошло сразу. Гости снова пропустили первыми, когда на 52 минуте пас Соломона с левого фланга штрафного ударом в ближнюю девятку завершил Дор Перец – недавний обидчик «Динамо» в Лиге Европы УЕФА.

Однако уже через пять минут счет был не просто равным, но и впервые в игре изменился в пользу Италии. Кин в быстрой атаке после второго пропущенного восстановил равновесие на табло с передачи того же Ретеги, а затем нападающий аргентинского происхождения ассистировал еще и Политано во время аута с правого края атаки от Ди Лоренцо. Италия захватила инициативу и начала доминировать на поле.

И в конце концов команда Гаттузо даже забила четвертый мяч, который через 81 минуту на табло казался точно победным. Свежий Фраттези качественно разобрался с передачей Тонали с левого фланга на Распадори, а тот переиграл вратаря в ближнем бою. Как оказалось, в этой игре все только начиналось на тот момент.

Последние минуты – просто праздник для незаангажированного болельщика, потому что Израиль зашел в компенсированное время, отыграв при этом два мяча отставания от соперников. Дор Перец успел оформить дубль, а до этого Бастони вкусно приложился по собственным воротам во время прострела Ревиво с левого фланга штрафной. Так что в этой игре защита итальянцев активно тянула свою команду на дно.

Однако атака все же преобладала – сразу после четвертого пропущенного Тонали с левого фланга заложил подачу в штрафную, которая без вмешательства кого-либо из игроков обеих команд спокойно залетела в дальний угол. Таким образом, Италия отходит готовиться к чрезвычайно сложному и решающему для нее октябрю с ответными матчами против Норвегии и Израиля в оптимистичном настроении, чего не скажешь о команде Бен-Симона, которая теперь позади в этой тройке.

Чемпионат мира. Квалификация. Групповой этап. Группа I. 6-й тур.

Израиль – Италия - 4:5

Голы: Локателли, 16 (авт.), Дор Перец, 52, 90, Бастони, 87 (авт.) – Кин, 40, 54, Политано, 59, Распадори, 81, Тонали, 90+1

Израиль: Дан. Перец – Ревиво, Лемкин (Шломо, 9, Тургеман, 88), Нахмиас, Даса (Эгезкель, 66) – Дор Перец, Э. Перец – Соломон, Глух, Халайли (Барибо, 66) – Битон (Мизрахи, 66).

Италия: Доннарумма – Димарко (Камбьязо, 78), Бастони, Манчини, Ди Лоренцо – Барелла (Фраттези, 68), Локателли, Тонали, Политано (Орсолини, 68) – Кин (Распадори, 78), Ретеги (Мальдини, 87).

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Удары (в створ): 7 (4) – 16 (7)
Угловые: 5 – 4
Оффсайды: 1 – 1.

ИЗРАИЛЬ - ИТАЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
