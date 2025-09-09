Вечером 8 августа прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.

Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречались в венгерском городе Дебрецен.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 16-й минуте матча итальянская команда пропустила гол. Автогол записан на Мануэля Локателли. Итальянская команда отыгралась на 40-й минуте матча, гол забил Мойзе Кин.

Команды обменились голами в начале второго тайма. Дор Перец отличился у хозяев, на что ответили Мойзе Кин и Маттео Политано.

Израиль и Италия устроили бешеную концовку с 4 голами за последние 10 минут. Гол Сандро Тонали на 90+1 минуте принес победу Италии (5:4).

🏆 Квалификация ЧМ-2026

Группа I. Дебрецен (Венгрия), 8 сентября 2025

Израиль – Италия – 4:5

Голы: Локателли, 16 (автогол), Дор Перец, 52, 89, Бастони, 87 (автогол) – Мойзе Кин, 40, 54, Политано, 59, Распадори, 81, Тонали, 90+1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Мануэль Локателли, 16 мин

ГОЛ! 1:1. Мойзе Кин, 40 мин

ГОЛ! 2:1. Дор Перец, 52 мин

ГОЛ! 2:2. Мойзе Кин, 54 мин

ГОЛ! 2:3. Маттео Политано, 59 мин

ГОЛ! 2:4. Джакомо Распадори, 81 мин

ГОЛ! 3:4. Алессандро Бастони, 87 мин (автогол)

ГОЛ! 4:4. Дор Перец, 89 мин

ГОЛ! 4:5. Сандро Тонали, 90+1 мин