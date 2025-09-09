Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пять-четыре! Как Тонали принес победу Италии на 90+1 минуте
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 00:17 | Обновлено 09 сентября 2025, 00:28
113
0

ВИДЕО. Пять-четыре! Как Тонали принес победу Италии на 90+1 минуте

Итальянская команда вырвала победу в невероятном матче

09 сентября 2025, 00:17 | Обновлено 09 сентября 2025, 00:28
113
0
ВИДЕО. Пять-четыре! Как Тонали принес победу Италии на 90+1 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 августа прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.

Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречались в венгерском городе Дебрецен.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Израиль и Италия устроили бешеную концовку с 4 голами за последние 10 минут.

Гол Сандро Тонали на 90+1 минуте принес победу Италии (5:4).

ГОЛ! 2:4. Джакомо Распадори, 81 мин

ГОЛ! 3:4. Алессандро Бастони, 87 мин (автогол)

ГОЛ! 4:4. Дор Перец, 89 мин

ГОЛ! 4:5. Сандро Тонали, 90+1 мин

По теме:
Швейцария – Словения – 3:0. Разгром в Базеле. Видео голов и обзор матча
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Итоги игрового дня: фейерверк в матче Италии
Матео Ретеги установил интересное достижение в составе сборной Италии
сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Дор Перец Сандро Тонали Джакомо Распадори Алессандро Бастони автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Футбол | 08 сентября 2025, 07:08 13
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»

Экс-тренер дал совет Ярмоленко

Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08 сентября 2025, 06:15 27
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии

Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине

Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Футбол | 08.09.2025, 07:38
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Футбол | 08.09.2025, 18:02
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Тьерри АНРИ: «Я боялся против него играть. Он мог похоронить вашу команду»
Футбол | 09.09.2025, 00:21
Тьерри АНРИ: «Я боялся против него играть. Он мог похоронить вашу команду»
Тьерри АНРИ: «Я боялся против него играть. Он мог похоронить вашу команду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 17
Футбол
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
07.09.2025, 06:23 3
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
07.09.2025, 00:21 8
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем