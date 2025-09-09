ВИДЕО. Пять-четыре! Как Тонали принес победу Италии на 90+1 минуте
Итальянская команда вырвала победу в невероятном матче
Вечером 8 августа прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.
Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречались в венгерском городе Дебрецен.
Израиль и Италия устроили бешеную концовку с 4 голами за последние 10 минут.
Гол Сандро Тонали на 90+1 минуте принес победу Италии (5:4).
ГОЛ! 2:4. Джакомо Распадори, 81 мин
ГОЛ! 3:4. Алессандро Бастони, 87 мин (автогол)
ГОЛ! 4:4. Дор Перец, 89 мин
ГОЛ! 4:5. Сандро Тонали, 90+1 мин
