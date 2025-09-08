ВИДЕО. Второе поражение. Украина U-19 уступила в игре с Нидерландами U-19

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) выступает на международном турнире в Мурсии (Испания).

6 сентября в 20:00 в матче 2-го тура юношеского турнира Украина U-19 уступила команде Нидерландов U-19 (1:3).

Гол в ворота нидерландской команды забил Иван Денисов на 59-й минуте. Но перед тем соперники трижды поразили ворота украинцев и одержали победу (3:1).

Команда Дмитрия Михайленко без набранных очков замыкает турнирную таблицу. Дальше запланирован матч против Испании U-19 (9 сентября в 11:00).

Международный турнир для сборных U-19

2-й тур, 6 сентября, Мурсия (Испания)

20:00. Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3

Голы: Иван Денисов, 59 – Джим Коллер, 27, Гино Верхулст, 37, Бенджамин Нагель, 39

Украина U-19: Макаренко (Волошин, 46), Малов, Сорока (Бауманн, 60), Попов (к) (Кузнецов, 60), Маяков (Каменський, 46), Милокост (Чеберинчак, 46), Кокодиняк (Гарабажий, 46), Плиш (Решетников, 46), Резник (Остравка, 46), Есин (Губерко, 46), Бойко (Денисов, 46).

Предупреждения: Милокост, 37 – Багати, 87

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча