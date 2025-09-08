Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Второе поражение. Украина U-19 уступила в игре с Нидерландами U-19
Молодежные турниры
08 сентября 2025, 17:41 | Обновлено 08 сентября 2025, 17:48
ВИДЕО. Второе поражение. Украина U-19 уступила в игре с Нидерландами U-19

Смотрите видеообзор матча 2-го тура международного турнира в Испании

ВИДЕО. Второе поражение. Украина U-19 уступила в игре с Нидерландами U-19
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) выступает на международном турнире в Мурсии (Испания).

6 сентября в 20:00 в матче 2-го тура юношеского турнира Украина U-19 уступила команде Нидерландов U-19 (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол в ворота нидерландской команды забил Иван Денисов на 59-й минуте. Но перед тем соперники трижды поразили ворота украинцев и одержали победу (3:1).

Команда Дмитрия Михайленко без набранных очков замыкает турнирную таблицу. Дальше запланирован матч против Испании U-19 (9 сентября в 11:00).

Международный турнир для сборных U-19

2-й тур, 6 сентября, Мурсия (Испания)

20:00. Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3

Голы: Иван Денисов, 59 – Джим Коллер, 27, Гино Верхулст, 37, Бенджамин Нагель, 39

Украина U-19: Макаренко (Волошин, 46), Малов, Сорока (Бауманн, 60), Попов (к) (Кузнецов, 60), Маяков (Каменський, 46), Милокост (Чеберинчак, 46), Кокодиняк (Гарабажий, 46), Плиш (Решетников, 46), Резник (Остравка, 46), Есин (Губерко, 46), Бойко (Денисов, 46).

Предупреждения: Милокост, 37 – Багати, 87

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

