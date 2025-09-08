Испания продолжила впечатляющую беспроигрышную серию в матче против Турции
Когда в последний раз «Фурия Роха» одерживала такую разгромную выездную победу?
В матче группы E отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Испания на выезде победила Турцию со счетом 6:0.
«Фурия Роха» одержала свою вторую по величине выездную победу в истории квалификации к чемпионату мира.
Самая крупная победа была зафиксирована в 2005 году над сборной Лихтенштейна со счетом 8:0.
Если не учитывать товарищеские матчи, сборная Испании продолжила свою беспроигрышную серию, которая теперь насчитывает 27 игр (22 победы и 5 ничьих).
Последний раз подобное случалось в 2010-2013 годах, когда испанцы не проигрывали 29 матчей подряд (24 победы и 5 ничьих).
+6 - Spain 🇪🇸 have achieved their second-biggest away win in World Cup qualifying history, after beating Liechtenstein 🇱🇮 8-0 in September 2017 (also 6-0 against San Marino 🇸🇲 in October 2005). Exhibition. pic.twitter.com/1TGC2L2Vrd— OptaJose (@OptaJose) September 7, 2025
