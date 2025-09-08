Испания продолжила впечатляющую беспроигрышную серию в матче против Турции

В матче группы E отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Испания на выезде победила Турцию со счетом 6:0.

«Фурия Роха» одержала свою вторую по величине выездную победу в истории квалификации к чемпионату мира.

Самая крупная победа была зафиксирована в 2005 году над сборной Лихтенштейна со счетом 8:0.

Если не учитывать товарищеские матчи, сборная Испании продолжила свою беспроигрышную серию, которая теперь насчитывает 27 игр (22 победы и 5 ничьих).

Последний раз подобное случалось в 2010-2013 годах, когда испанцы не проигрывали 29 матчей подряд (24 победы и 5 ничьих).