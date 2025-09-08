Ингулец – Ворскла – 3:0. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
«Ингулец» разгромил конкурента
В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Ингулец» на своем поле обыграл «Ворсклу».
Хозяева начали активно и открыли счет на 4-й минуте матча. Автором первого гола в матче стал Станислав-Нури Малыш.
«Ингулец» продолжил атаковать и на 16-й минуте Илья Гаджук забил второй мяч. А Сергей Кисленко на 29-й минуте сделал счет 3:0.
Отойти от такого потрясения «Ворскла» так и не смогла. Для команды Александра Бабича это поражение стало вторым подряд.
Первая лига. 5-й тур, 7 сентября.
«Ингулец» – «Ворскла» – 3:0
Голы: Малыш, 4, Гаджук, 16, Кисленко, 29
Удаление: Мышенко («Ворскла»), 85
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине
Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле