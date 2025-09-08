Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ингулец – Ворскла – 3:0. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
Первая лига
Ингулец
07.09.2025 14:00 – FT 3 : 0
Ворскла
Украина. Первая лига
08 сентября 2025, 13:12 | Обновлено 08 сентября 2025, 13:13
76
0

Ингулец – Ворскла – 3:0. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор

«Ингулец» разгромил конкурента

08 сентября 2025, 13:12 | Обновлено 08 сентября 2025, 13:13
76
0
Ингулец – Ворскла – 3:0. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
ФК Ворскла

В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Ингулец» на своем поле обыграл «Ворсклу».

Хозяева начали активно и открыли счет на 4-й минуте матча. Автором первого гола в матче стал Станислав-Нури Малыш.

«Ингулец» продолжил атаковать и на 16-й минуте Илья Гаджук забил второй мяч. А Сергей Кисленко на 29-й минуте сделал счет 3:0.

Отойти от такого потрясения «Ворскла» так и не смогла. Для команды Александра Бабича это поражение стало вторым подряд.

Первая лига. 5-й тур, 7 сентября.

«Ингулец» – «Ворскла» – 3:0

Голы: Малыш, 4, Гаджук, 16, Кисленко, 29

Удаление: Мышенко («Ворскла»), 85

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Ингулец).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Гаджук (Ингулец).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав-Нури Малыш (Ингулец).
