Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ингулец на ходу. Команда Василия Кобина разгромила Ворсклу
Первая лига
Ингулец
07.09.2025 14:00 – FT 3 : 0
Ворскла
Украина. Первая лига
07 сентября 2025, 16:36 | Обновлено 07 сентября 2025, 16:41
Ингулец на ходу. Команда Василия Кобина разгромила Ворсклу

«Ингулец» одержал вторую победу с крупным счетом подряд

ФК Ворскла

В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Ингулец» на своем поле обыграл «Ворсклу».

Хозяева начали активно и открыли счет на 4-й минуте матча. Автором первого гола в матче стал Станислав-Нури Малыш.

«Ингулец» продолжил атаковать и на 16-й минуте Илья Гаджук забил второй мяч. А Сергей Кисленко на 29-й минуте сделал счет 3:0.

Отойти от такого потрясения «Ворскла» так и не смогла. Для команды Александра Бабича это поражение стало вторым подряд.

Первая лига. 5-й тур, 7 сентября.

«Ингулец» – «Ворскла» – 3:0

Голы: Малыш, 4, Гаджук, 16, Кисленко, 29

Удаление: Мышенко (Ворскла), 85

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Ингулец).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Гаджук (Ингулец).
5’
ГОЛ ! Мяч забил S. Malysh (Ингулец).
Первая отставка в УПЛ? Александрия определилась с будущим Нестеренко
Виктория – Металлист – 1:0. Быстрый гол Бойко. Видеообзор матча
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
