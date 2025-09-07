Ингулец на ходу. Команда Василия Кобина разгромила Ворсклу

В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Ингулец» на своем поле обыграл «Ворсклу».

Хозяева начали активно и открыли счет на 4-й минуте матча. Автором первого гола в матче стал Станислав-Нури Малыш.

«Ингулец» продолжил атаковать и на 16-й минуте Илья Гаджук забил второй мяч. А Сергей Кисленко на 29-й минуте сделал счет 3:0.

Отойти от такого потрясения «Ворскла» так и не смогла. Для команды Александра Бабича это поражение стало вторым подряд.

Первая лига. 5-й тур, 7 сентября.

«Ингулец» – «Ворскла» – 3:0

Голы: Малыш, 4, Гаджук, 16, Кисленко, 29

Удаление: Мышенко (Ворскла), 85

Видеозапись матча

Инфографика