Василий КОБИН: «С каждой игрой мы становимся лучше и сильнее»

В поединке пятого тура Первой лиги «Ингулец» на своем поле со счетом 3:0 обыграл «Ворсклу». Итог матча подвел главный тренер «Ингульца» Василий Кобин.

«В первую очередь хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, которые защищают нашу Украину и дают нам возможность играть и получать те эмоции, которые мы сегодня испытывали. Как главный тренер, я очень рад за ребят, что они растут, прогрессируют. С каждой игрой мы становимся лучше и сильнее. Это придает нам уверенности в своих силах, потому что мы одна из самых молодых команд Первой лиги. Большое им спасибо за победу. Молодцы. Двигаемся дальше.

Мы хорошо подготовились, хорошо использовали стандартные положения. Тренировочный процесс дал свои плоды. Ребята выполнили те требования, которые мы от них хотели. Мы очень интенсивно начали поединок и минут 30-35 на высоком уровне провели. А потом уже где-то, наверное, психология, где-то уже играли по счету, хотя у меня будет вопрос к ним, почему они так действовали. Установка была второй тайм продолжить в том же духе, но молодежь где-то уже почувствовала вкус победы и думала, что игра уже сделана.

Подготовка к матчу с ЮКСА? Мы понимаем, что простых игр в Первой лиге нет. Команды плюс-минус одинакового уровня и нам нужно просто двигаться, смотреть на себя, кто напротив нас. Нам не интересно, мы просто должны быть готовы к любому сопернику. Все зависит от нас», – сказал Василий Кобин.