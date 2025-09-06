Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Ингулец
07.09.2025 14:00 - : -
Ворскла
Украина. Первая лига
Ингулец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 7 сентября в 14:00 по Киеву

Ингулец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Ворскла

В воскресенье, 7 сентября состоится поединок 5-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 14:00

Ингулец

После очень неудачного сезона в УПЛ коллектив начинает набирать обороты в Первой лиге. За 4 игры на счету команды две победы (против «Подолья» и «Металлиста») и две ничьи (в поединках с «Буковиной» и «Нивой»). 8 баллов на счету позволяют «Ингульцу» размещаться на 5 месте турнирной таблицы.

В 1/32 финала Кубка Украины команда противостояла любительскому Карбону, который без особых проблем победила со счетом 2:1.

Ворскла

Еще 1 прошлогодний участник УПЛ начал новый сезон довольно сильно, однако сейчас немного забуксовал В Первой лиге коллектив сначала победил «Феникс» и «ЮКСА», впоследствии сыграл вничью с «Черноморцем», но в 4-м туре неожиданно уступил «Металлургу».

В кубке для «Ворсклы» тоже все сложилось не лучшим образом – коллектив вылетел в стадии 1/32 финала от сумской «Виктории».

Личные встречи

В прошлом сезоне в рамках УПЛ команды сыграли 2 очных матча. В 1-м поединке со счетом 3:0 победил «Ингулец», а 2-й завершился вничью 1:1.

Интересные факты

  • В последних 6 выездных играх «Ворскла» одержала только 1 победу, 1 раз проиграла и 4 раза сыграла вничью.
  • «Ингулец» забил 9 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.
  • «Ингулец» не может сохранить ворота сухими уже в течение 4 игр.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

Ингулец Ворскла Полтава Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол
