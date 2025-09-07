07.09.2025 12:00 – 16’ 0 : 0
Украина. Первая лига07 сентября 2025, 12:00 |
Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 сентября видеотрансляцию матчей 5-го тура
7 сентября состоятся три матча 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 5-й тур, 7 сентября 2025
- 12:00. «Металлург» Запорожье – ЮКСА Тарасовка
- 14:00. «Ингулец» Петрово – «Ворскла» Полтава
- 16:00. «Черноморец» Одесса – «Феникс-Мариуполь»
12:00. «Металлург» Запорожье – ЮКСА Тарасовка
14:00. «Ингулец» Петрово – «Ворскла» Полтава
16:00. «Черноморец» Одесса – «Феникс-Мариуполь»
