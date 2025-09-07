Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Металлург Зп
07.09.2025 12:00 – 16 0 : 0
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
07 сентября 2025, 12:00 |
127
0

Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 сентября видеотрансляцию матчей 5-го тура

07 сентября 2025, 12:00 |
127
0
Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла Полтава

7 сентября состоятся три матча 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 5-й тур, 7 сентября 2025

  • 12:00. «Металлург» Запорожье – ЮКСА Тарасовка
  • 14:00. «Ингулец» Петрово – «Ворскла» Полтава
  • 16:00. «Черноморец» Одесса – «Феникс-Мариуполь»

12:00. «Металлург» Запорожье – ЮКСА Тарасовка

14:00. «Ингулец» Петрово – «Ворскла» Полтава

16:00. «Черноморец» Одесса – «Феникс-Мариуполь»

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер воспитанника Шахтера
Металлург и ЮКСА проводят матч 5-й тура Первой лиги. Стартовые составы
Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец смотреть онлайн ЮКСА Тарасовка Феникс-Мариуполь Металлург Запорожье Ворскла Полтава Черноморец Одесса
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Футбол | 06 сентября 2025, 13:19 0
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией

Известный тренер отметил влияние Александра Зинченко, похвалил Гуцуляка и Забарного

Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Теннис | 07 сентября 2025, 00:55 25
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025

Аманда в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира в решающем поединке

Что ждет украинца? Алонсо планирует изменения в Реале, касающиеся Лунина
Футбол | 07.09.2025, 10:02
Что ждет украинца? Алонсо планирует изменения в Реале, касающиеся Лунина
Что ждет украинца? Алонсо планирует изменения в Реале, касающиеся Лунина
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06.09.2025, 12:31
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Польша – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 07.09.2025, 12:01
Польша – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Польша – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренера ПСЖ Энрике немедленно доставили в больницу. Известна причина
Тренера ПСЖ Энрике немедленно доставили в больницу. Известна причина
05.09.2025, 23:56 5
Футбол
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 36
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 9
Бокс
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 24
Война
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 23
Футбол
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 5
Футбол
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
06.09.2025, 02:34 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем