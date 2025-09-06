Металлург Зп

В воскресенье, 7 сентября состоится поединок 5-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Металлург

Запорожский коллектив действительно можно назвать счастливчиком, ведь, несмотря на поражение в переходных играх за сохранение прописки, он все равно участвует в Первой лиге. Это произошло благодаря снятию «Миная», чье место и забрал «Металлург».

Стартовый матч чемпионата против «Металлиста» был перенесен на более поздний срок, поэтому «Металлург» начал сезон матчем 2-го тура против «Нивы», который минимально проиграл. Впоследствии коллектив сыграл вничью с «Подольем» и неожиданно победил «Ворсклу», поэтому теперь имеет 4 зачетных пункта на счету. В 1/32 финала Кубка Украины запорожцы обыграли «Фазенду» со счетом 1:0.

ЮКСА

Прошлый участник чемпионской группы не слишком удачно стартовал в новом сезоне. За 4 игры в Первой лиге «крестоносцы» дважды проиграли (против «Ворсклы» и «Черноморца»), сыграли вничью с «Фениксом» и одержали победу над «Подольем». С 3 баллами на счету коллектив занимает 13-е место турнирной таблицы.

У Кубка Украины с командой произошла большая неприятность. В рамках 1/32 финала ЮКСА победила винницкую Ниву со счетом 1:3, но впоследствии результат был аннулирован. Причиной тому стал выход на поле игрока, который не был заявлен на игру – «крестоносцам» засчитали техническое поражение.

Личные встречи

В общей сложности клубы играли между собой 4 раза. В 3-х поединках победила «ЮКСА», а еще в 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

В последних 6 домашних играх «Металлург» одержал только 1 победу.

«ЮКСА» забила всего 1 гол в текущем сезоне – самый худший результат среди всех команд Первой лиги.

«ЮКСА» проиграла в каждом из последних 3 официальных матчей.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.