Металлург З – ЮКСА – 0:3. Разгром после удаления. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Металлург» Запорожье на своем поле принимал ФК ЮКСА.

ЮКСА не забивала в трех предыдущих матчах. И вот команда смогла трижды поразить ворота соперника.

Забивать гости начали после удаления в составе «Металлурга». На 55-й минуте красную карточку получил Даниил Кириченко.

Первый мяч на 62-й минуте забил Венделл. Затем Исаго увеличил преимущество гостей, а Матвей Жеребецкий в компенсированное время поставил точку.

Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

Металлург Запорожье – ЮКСА – 0:3

Голы: Венделл, 62, Исаго, 81, Жеребецкий, 90+1

Удаление: Кириченко («Металлург»), 55

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча