Металлург З – ЮКСА – 0:3. Разгром после удаления. Видео голов и обзор матча
ЮКСА одержала вторую победу в чемпионате
В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Металлург» Запорожье на своем поле принимал ФК ЮКСА.
ЮКСА не забивала в трех предыдущих матчах. И вот команда смогла трижды поразить ворота соперника.
Забивать гости начали после удаления в составе «Металлурга». На 55-й минуте красную карточку получил Даниил Кириченко.
Первый мяч на 62-й минуте забил Венделл. Затем Исаго увеличил преимущество гостей, а Матвей Жеребецкий в компенсированное время поставил точку.
Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»
Металлург Запорожье – ЮКСА – 0:3
Голы: Венделл, 62, Исаго, 81, Жеребецкий, 90+1
Удаление: Кириченко («Металлург»), 55
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
