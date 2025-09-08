Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлург З – ЮКСА – 0:3. Разгром после удаления. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Металлург Зп
07.09.2025 12:00 – FT 0 : 3
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 сентября 2025, 10:49 | Обновлено 08 сентября 2025, 11:08
29
0

Металлург З – ЮКСА – 0:3. Разгром после удаления. Видео голов и обзор матча

ЮКСА одержала вторую победу в чемпионате

08 сентября 2025, 10:49 | Обновлено 08 сентября 2025, 11:08
29
0
Металлург З – ЮКСА – 0:3. Разгром после удаления. Видео голов и обзор матча
ФК ЮКСА

В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Металлург» Запорожье на своем поле принимал ФК ЮКСА.

ЮКСА не забивала в трех предыдущих матчах. И вот команда смогла трижды поразить ворота соперника.

Забивать гости начали после удаления в составе «Металлурга». На 55-й минуте красную карточку получил Даниил Кириченко.

Первый мяч на 62-й минуте забил Венделл. Затем Исаго увеличил преимущество гостей, а Матвей Жеребецкий в компенсированное время поставил точку.

Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

Металлург Запорожье – ЮКСА – 0:3

Голы: Венделл, 62, Исаго, 81, Жеребецкий, 90+1

Удаление: Кириченко («Металлург»), 55

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Жеребецкий (ЮКСА).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Мендес Икару (ЮКСА).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (ЮКСА).
51’
Игрок команды Металлург Зп получает красную карточку.
По теме:
Черноморец – Феникс-Мариуполь – 2:0. Победа вывела в лидеры. Видеообзор
ВИДЕО. Как Адетокумбо помог сборной Греции выйти в четвертьфинал
ВИДЕО. Как дабл-дабл Дончича принес Словении победу над Италией
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Футбол | 07 сентября 2025, 15:20 9
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала

Тео Ндика рассказал о повседневном быте футболиста в стране, где идет война

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08 сентября 2025, 06:55 0
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»

Американец о критиках его боя с Тайсоном

Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Футбол | 08.09.2025, 09:27
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
ВИДЕО. Ямаль потерял паспорт после разгрома над Турцией
Футбол | 08.09.2025, 09:24
ВИДЕО. Ямаль потерял паспорт после разгрома над Турцией
ВИДЕО. Ямаль потерял паспорт после разгрома над Турцией
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Футбол | 08.09.2025, 07:38
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 42
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 31
Футбол
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
06.09.2025, 15:02 1
Футбол
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 249
Футбол
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
06.09.2025, 13:19 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем