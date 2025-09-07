Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая лига. Запорожский «Металлург» в меньшинстве проиграл ФК ЮКСА
Первая лига
Металлург Зп
07.09.2025 12:00 – FT 0 : 3
ЮКСА
Украина. Первая лига
07 сентября 2025, 14:26
102
1

Первая лига. Запорожский «Металлург» в меньшинстве проиграл ФК ЮКСА

ЮКСА прервала свою безголевую серию из трех матчей

07 сентября 2025, 14:26
102
1
Первая лига. Запорожский «Металлург» в меньшинстве проиграл ФК ЮКСА
ФК Металлург

В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Металлург» Запорожье сыграл с ФК ЮКСА.

ЮКСА не забивала в трех предыдущих матчах. И вот команду что называется прорвало.

Забивать гости начали после удаления в составе «Металлурга». На 55-й минуте красную карточку получил Даниил Кириченко.

Первый мяч на 62-й минуте забил Венделл. Затем Исаго увеличил преимущество гостей, а Матвей Жеребецкий в компенсированное время поставил точку.

Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

Металлург Запорожье – ЮКСА – 0:3

Голы: Венделл, 62, Исаго, 81, Жеребецкий, 90+1

Удаление: Кириченко («Металлург»), 55

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Ícaro Mendes Riela (ЮКСА).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (ЮКСА).
51’
Игрок команды Металлург Зп получает красную карточку.
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
