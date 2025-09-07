Первая лига. Запорожский «Металлург» в меньшинстве проиграл ФК ЮКСА
ЮКСА прервала свою безголевую серию из трех матчей
В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Металлург» Запорожье сыграл с ФК ЮКСА.
ЮКСА не забивала в трех предыдущих матчах. И вот команду что называется прорвало.
Забивать гости начали после удаления в составе «Металлурга». На 55-й минуте красную карточку получил Даниил Кириченко.
Первый мяч на 62-й минуте забил Венделл. Затем Исаго увеличил преимущество гостей, а Матвей Жеребецкий в компенсированное время поставил точку.
Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»
Металлург Запорожье – ЮКСА – 0:3
Голы: Венделл, 62, Исаго, 81, Жеребецкий, 90+1
Удаление: Кириченко («Металлург»), 55
