Александр БАБИЧ: «Мы остались в автобусе»

В поединке пятого тура Первой лиги «Ворскла» со счетом 0:3 проиграла «Ингульцу». Итог матча подвел главный тренер полтавского клуба Александр Бабич.

«Могу только поздравить Ингулец. В первом тайме была одна команда. Мы остались в автобусе и будем разбираться, почему так произошло. За первый тайм очень стыдно, потому что мы пропустили, можно сказать, так сказать, со стандартов. И эти стандарты были с начала матча, еще не уставшие футболисты. Такая расхлябанность и она немного настораживает. Что касается второго тайма, немного изменили и по составу, и более активно сыграли впереди. Были три момента, когда могли забивать, хорошие моменты. Снова мы видим, что реализация хромает.

Очень много информации. Надо ее посмотреть, проанализировать. Я понимаю, что надо делать ротацию, хотя такой глубины состава нет, но будем думать. Потому что есть футболисты, которые немного, может так уже подумали, что они игроки стартового состава. У нас никто из старого состава с нами не тренируется. Полностью новая команда. И мы понимаем, что такой спад, он должен быть. Мы понимаем, и на эту тему мы разговаривали с руководством. Сейчас нам не нужно паниковать, а спокойно нужно проанализировать и очень качественно подготовиться к следующему матчу. Каждый соперник тоже готовится к нам, как и мы готовимся к сопернику. И мы понимаем, что сейчас Агробизнес к нам приедет домой и они не слабее Ингульца.

Понимаю, что немного подняли планку, не имея глубины состава. Четвертый, пятый тур, он сразу показывает, над чем нужно работать, и какие позиции нужно усилить. Хотя сейчас трансферное окно закрыто и остались свободные агенты, мы ждем одного-двух игроков в атакующее звено. То есть понимаем, что эти позиции нужно усилить. Нужно время, чтобы сыграться, нужно время, чтобы наладить надежную игру в защите», – сказал Александр Бабич.