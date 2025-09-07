Чемпионат мира07 сентября 2025, 21:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 21:56
251
0
Стартовые составы Испании и Германии на матчи квалификации ЧМ-2026
7 сентября проходят поединки отборочного турнира чемпионата мира
07 сентября 2025, 21:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 21:56
251
0
7 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 8 матчей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стали известны стартовые составы команд.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 7 сентября
- 16:00. Грузия – Болгария – 3:0
- 19:00. Литва – Нидерланды – 2:3
- 19:00. Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0
- 21:45. Бельгия – Казахстан
- 21:45. Люксембург – Словакия
- 21:45. Германия – Северная Ирландия
- 21:45. Польша – Финляндия
- 21:45. Турция – Испания
Инфографика
Стартовые составы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 сентября 2025, 09:55 23
Алексей Сливченко убежден, что усиление вратарской позиции было необходимо «волкам» уже давно
Бокс | 07 сентября 2025, 07:05 10
Александр получил отсрочку на 90 дней
Футбол | 07.09.2025, 22:18
Футбол | 07.09.2025, 17:29
Футбол | 07.09.2025, 07:27
Комментарии 0
Популярные новости
06.09.2025, 12:31 54
07.09.2025, 00:55 17
06.09.2025, 20:23 40
06.09.2025, 11:03 27
05.09.2025, 23:36 302
05.09.2025, 20:31 90
05.09.2025, 20:09 35
06.09.2025, 08:25 25