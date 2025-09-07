Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стартовые составы Испании и Германии на матчи квалификации ЧМ-2026
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 21:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 21:56
Стартовые составы Испании и Германии на матчи квалификации ЧМ-2026

7 сентября проходят поединки отборочного турнира чемпионата мира

Стартовые составы Испании и Германии на матчи квалификации ЧМ-2026
УЕФА

7 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей.

Стали известны стартовые составы команд.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 7 сентября

  • 16:00. Грузия – Болгария – 3:0
  • 19:00. Литва – Нидерланды – 2:3
  • 19:00. Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0
  • 21:45. Бельгия – Казахстан
  • 21:45. Люксембург – Словакия
  • 21:45. Германия – Северная Ирландия
  • 21:45. Польша – Финляндия
  • 21:45. Турция – Испания

Инфографика

Стартовые составы

По теме:
ВИДЕО. Микель Мерино оформил дубль. Испания забила 3-й гол Турции
Турция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Сборная Испании в дебюте матча забила два гола команде Турции
ЧМ-2026 по футболу стартовые составы сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу сборная Турции по футболу сборная Словакии по футболу сборная Литвы по футболу сборная Грузии по футболу сборная Польши по футболу сборная Болгарии по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Люксембурга по футболу сборная Финляндии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу сборная Северной Ирландии по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Северной Македонии по футболу
