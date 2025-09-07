Стартовые составы Испании и Германии на матчи квалификации ЧМ-2026

7 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей.

Стали известны стартовые составы команд.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 7 сентября

16:00. Грузия – Болгария – 3:0

19:00. Литва – Нидерланды – 2:3

19:00. Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0

21:45. Бельгия – Казахстан

21:45. Люксембург – Словакия

21:45. Германия – Северная Ирландия

21:45. Польша – Финляндия

21:45. Турция – Испания

Инфографика

Стартовые составы