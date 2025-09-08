Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 сентября 2025, 19:04
КОПОЛОВЕЦ: «Если бы у французов была война – они бы вообще играли?»

Бывший футболист прокомментировал матч Украина – Франция

КОПОЛОВЕЦ: «Если бы у французов была война – они бы вообще играли?»
ФК Карпаты. Михаил Кополовец

Бывший футболист «Карпат» Михаил Кополовец оценил поражение сборной Украины в матче с Францией.

«Начнем с того, что ребята неплохо играли. Начнем с войны, как бы там ни хотелось. Если бы у французов была война – они бы вообще играли в футбол? Нет. У нас война, психологические моменты, поэтому, я считаю, что команда выступила довольно неплохо.

Ребята старались и у них были моменты. И, конечно же, класс футболистов, французов намного выше. Поэтому я считаю, что выступили достойно. На том уровне, что мы могли, мы выступили неплохо. Хотя, конечно же, хотелось выиграть», – сказал Кополовец.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

Дмитрий Олейник
