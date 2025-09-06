Чемпионат мира06 сентября 2025, 02:55 | Обновлено 06 сентября 2025, 03:05
25
0
Словения – Швеция – 2:2. Спасительный мяч на 90-й мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
5 сентября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В Любляне сборные Словении и Швеции разошлись миром (2:2)
Хозяева поля забили спасительный гол на 90-й минуте
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 5 сентября
21:45. Словения – Швеция – 2:2
Голы: Ловрич, 46, Випотник, 90 – Эланга, 18, Айяри, 73
Видео голов и обзор
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жан Випотник (Словения).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Аяри (Швеция).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Санди Ловрич (Словения).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Швеция).
