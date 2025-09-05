Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Словения – Швеция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 5 августа в 21:45 по Киеву

Словения – Швеция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября на Стожице пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Словении и Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Словения

Команда в свое время ухитрялась выигрывать стыковые поединки и пробивалась на финальные чемпионаты. Но потом все перевернулось на 180 градусов, и даже украинцы взяли реванш в одном из стыков. И только на прошлогодний Евро получилось выйти, а уже там - пробиться в плей-офф.

В рамках Лиги Наций сборная проявила себя осенью не лучшим образом, опередив в своей группе только казахов. Но в марте после пары нулевых ничьих именно подопечные Матьяжа Кека смогли забить в экстра-тайме и отстояли свое право играть в более высоком дивизионе. Да и в июне получилось, пусть и в товарищеском формате, обыграть как Люксембург (1:0 на выезде), так и Боснию (2:1 дома), сохранив как минимум неплохое настроение и уверенность в себе.

Швеция

Сборная будто была отправлена в нокаут поражением в экстра-тайме от украинцев в 1/8 финала. Ведь потом был очень тяжелый и неудачный отрезок, когда скандинавы проваливались во всех циклах. Все изменилось при Томассоне, причем далеко не сразу же. Но все-таки Йон-Даль начал выжимать пользу из громадного потенциала коллектива, где в атаке собрана звездная пара из Исака и Дьекереша.

Команда осенью в Лиге Наций собрала шестнадцать очков в шести матчах со Словакией, Эстонией и Азербайджаном - только раз ограничились ничьей, победив во всех остальных поединках с этими противниками. Да и в 2025-м году были в основном победы, в товарищеских матчах с Северной Ирландией, Венгрией и даже экзотическим Алжиром. Правда, при этом в марте были и 0:1 в гостях у Люксембурга.

Статистика личных встреч

Всего было четыре очных поединках. В них четко чередовались победы шведов и ничьи

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и не безоговорочное, амбициозным гостям. Они явно не наелись успехов - ставим на шведов, но применяя при этом нулевую фору (коэффициент - 1,61).

Словения
5 сентября 2025 -
21:45
Швеция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
