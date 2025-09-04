Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат надеется, что два футболиста Динамо покинут киевский клуб
Испания
04 сентября 2025, 07:53 |
3761
0

Ванат надеется, что два футболиста Динамо покинут киевский клуб

Украинский форвард поделился мнением о перспективах Тараса Михавко и Владимира Бражко

04 сентября 2025, 07:53 |
3761
0
Ванат надеется, что два футболиста Динамо покинут киевский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард сборной Украины Владислав Ванат прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в испанскую «Жирону», а также назвал имена двух игроков, которые должны покинуть «бело-синюю» команду:

Об эмоциях после трансфера: «Эмоции 50 на 50. С одной стороны, радостно, потому что есть возможность выступать в чемпионате из топ-5 мира, а с другой – те воспоминания, которые прожиты в «Динамо», меня подгоняют».

О двух чемпионских титулах: «Чемпионские титулы в 2021 году и сейчас – одни и те же титулы, но разные сословия. И как игрок я тогда был еще молод, ничего не знал в футболе. А через четыре года уже немного другой, более сформированный футболист стал. И конечно, что прошлое чемпионство (в сезоне 2024/25) мне более весомое, чем то, которое было в 2021 году».

О поздравлениях от игроков «Динамо»: «Поздравления от Михавко и Бражко? За эти 1,5 года Тара (Тарас Михавко – прим) пришел в команду, если брать этот отрезок, то с этими людьми я провел большую часть жизни. Спасибо, и надеюсь, что они следующие после меня».

После перехода Ваната в чемпионат Испании игроки «Динамо» обратились к Владиславу и пожелали ему успехов в составе «Жироны».

По теме:
Звездный экс-футболист Шахтера подпишет контракт с бразильским клубом
Жирона отреагировала на вызов Ваната и Цыганкова в сборную Украины
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, оштрафован на 106 баллов
Динамо Киев Жирона Владислав Ванат Тарас Михавко Владимир Бражко трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Команда начинает рассыпаться». Вернидуб высказался о топ-клубе УПЛ
Футбол | 03 сентября 2025, 09:51 0
«Команда начинает рассыпаться». Вернидуб высказался о топ-клубе УПЛ
«Команда начинает рассыпаться». Вернидуб высказался о топ-клубе УПЛ

Украинский коуч прокомментировал игру «Полесья»

Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Я оценил, что Энрике был со мной откровенным»
Футбол | 04 сентября 2025, 05:21 1
Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Я оценил, что Энрике был со мной откровенным»
Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Я оценил, что Энрике был со мной откровенным»

Итальянский голкипер рассказал об уходе из ПСЖ

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Этот клуб Премьер-лиги не имеет будущего»
Футбол | 03.09.2025, 12:04
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Этот клуб Премьер-лиги не имеет будущего»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Этот клуб Премьер-лиги не имеет будущего»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Футбол | 04.09.2025, 05:49
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Футбол | 03.09.2025, 10:00
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
03.09.2025, 18:59 3
Бокс
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
02.09.2025, 08:33 5
Футбол
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 49
Футбол
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
02.09.2025, 14:20 2
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем