Ванат надеется, что два футболиста Динамо покинут киевский клуб

Форвард сборной Украины Владислав Ванат прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в испанскую «Жирону», а также назвал имена двух игроков, которые должны покинуть «бело-синюю» команду:

Об эмоциях после трансфера: «Эмоции 50 на 50. С одной стороны, радостно, потому что есть возможность выступать в чемпионате из топ-5 мира, а с другой – те воспоминания, которые прожиты в «Динамо», меня подгоняют».

О двух чемпионских титулах: «Чемпионские титулы в 2021 году и сейчас – одни и те же титулы, но разные сословия. И как игрок я тогда был еще молод, ничего не знал в футболе. А через четыре года уже немного другой, более сформированный футболист стал. И конечно, что прошлое чемпионство (в сезоне 2024/25) мне более весомое, чем то, которое было в 2021 году».

О поздравлениях от игроков «Динамо»: «Поздравления от Михавко и Бражко? За эти 1,5 года Тара (Тарас Михавко – прим) пришел в команду, если брать этот отрезок, то с этими людьми я провел большую часть жизни. Спасибо, и надеюсь, что они следующие после меня».

После перехода Ваната в чемпионат Испании игроки «Динамо» обратились к Владиславу и пожелали ему успехов в составе «Жироны».