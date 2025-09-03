Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Михавко обратился к Ванату после трансфера форварда в Жирону
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 17:56
Михавко обратился к Ванату после трансфера форварда в Жирону

Тарас пожелал успехов украинскому форварду

Михавко обратился к Ванату после трансфера форварда в Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Полузащитник киевского «Динамо» Тарас Михавко обратился к Владиславу Ванату, который перебрался из расположения «бело-синих» в испанскую «Жирону».

«Власть, мои поздравления. В первую очередь, хотел бы тебя поблагодарить за полтора года, которые провел в Динамо бок о бок с тобой. Мы хорошо сдружились. Ты помогал мне. Ты был отличным другом для меня и примером для меня. Хочу пожелать тебе удачи в твоем новом клубе. Самые искренние поздравления! Ты этого заслужил», – заявил Тарас.

Ванат перебрался в Жирону из расположения киевского Динамо. В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

В свое время за Жирону играл украинский форвард Артем Довбик, который в первом сезоне в расположении «Жироны» стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги.

Тарас Михавко Владислав Ванат Жирона Ла Лига чемпионат Украины по футболу сборная Испании по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
