Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бражко обратился к Ванату после трансфера форварда из Динамо в Жирону
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 14:57 | Обновлено 03 сентября 2025, 15:09
561
0

Бражко обратился к Ванату после трансфера форварда из Динамо в Жирону

Владимир пожелал успехов своему другу

03 сентября 2025, 14:57 | Обновлено 03 сентября 2025, 15:09
561
0
Бражко обратился к Ванату после трансфера форварда из Динамо в Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко обратился к Владиславу Ванату, который перебрался из расположения «бело-синих» в испанскую «Жирону».

«Друг, поздравляю тебя с переходом в новую команду. Ты этого заслуживаешь! Ты очень долго к этому шел и я рад тебе. Желаю тебе много побед как личных, так и командных и много голов. Надеюсь, ты станешь новым украинским «Пичичи» в Ла Лиге», – сказал Владимир.

Ванат перебрался в Жирону из расположения киевского Динамо. В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

В свое время за Жирону играл украинский форвард Артем Довбик, который в первом же сезоне в расположении «Жироны» стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги.

По теме:
ВИДЕО. Большое интервью Ваната перед уходом из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Против Динамо не сыграет. Фиорентина продала экс-игрока ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр завершил сотрудничество с воспитанником Динамо
Владимир Бражко Владислав Ванат трансферы Жирона трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03 сентября 2025, 01:07 84
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера

Владислав Бленуце перешел в киевский клуб

Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Бокс | 03 сентября 2025, 02:22 0
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере

Соперником Чисоры может стать Опетая

Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины
Футбол | 03.09.2025, 11:24
Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины
Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил топ-менеджера донецкого Шахтера
Футбол | 03.09.2025, 14:28
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил топ-менеджера донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил топ-менеджера донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02.09.2025, 15:16
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 7
Футбол
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
01.09.2025, 19:23
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 133
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
01.09.2025, 23:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем