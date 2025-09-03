Бражко обратился к Ванату после трансфера форварда из Динамо в Жирону

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко обратился к Владиславу Ванату, который перебрался из расположения «бело-синих» в испанскую «Жирону».

«Друг, поздравляю тебя с переходом в новую команду. Ты этого заслуживаешь! Ты очень долго к этому шел и я рад тебе. Желаю тебе много побед как личных, так и командных и много голов. Надеюсь, ты станешь новым украинским «Пичичи» в Ла Лиге», – сказал Владимир.

Ванат перебрался в Жирону из расположения киевского Динамо. В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

В свое время за Жирону играл украинский форвард Артем Довбик, который в первом же сезоне в расположении «Жироны» стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги.