Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарная фигура Динамо подобрала для киевлян необходимого тренера
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 06:02 |
578
1

Легендарная фигура Динамо подобрала для киевлян необходимого тренера

Сабо считает, что клубу нужен жесткий тренер

08 декабря 2025, 06:02 |
578
1 Comments
Легендарная фигура Динамо подобрала для киевлян необходимого тренера
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо считает, что клубу нужен жесткий тренер, а не Игорь Костюк.

«Костюк был тихим и спокойным. Я не помню, чтобы он с кем-то конфликтовал. Но Динамо сегодня нужна жесткая рука, а то, что он мягкий, как и Шовковский, немного настораживает. Будем оценивать работу Костюка по матчам Лиги конференций», – сказал Сабо.

«Динамо» назначило временно исполняющим обязанности главного тренера Игоря Костюка.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
Юрий КОПЫНА: «У всех нас было сильное желание»
Источник: ЛНЗ зимой может продать в Польшу центрального защитника
Источник: защитник Динамо близок к переходу в другую команду
Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известного футболиста задержали после массовой драки в Лондоне
Футбол | 08 декабря 2025, 06:02 0
Известного футболиста задержали после массовой драки в Лондоне
Известного футболиста задержали после массовой драки в Лондоне

Игрок был отпущен под залог

Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Авто/мото | 07 декабря 2025, 16:47 10
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом

Ферстаппен победил, но чемпионом стал Норрис

Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 07.12.2025, 06:23
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Футбол | 08.12.2025, 00:15
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Футбол | 07.12.2025, 12:22
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ну ось Лужний був тренером і міг напхати жорстко , а толку ?
Ответить
+1
Популярные новости
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 8
Футбол
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 3
Футбол
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 3
Бокс
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 8
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 5
Футбол
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02 1
Бокс
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем