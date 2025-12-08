Легендарная фигура Динамо подобрала для киевлян необходимого тренера

Бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо считает, что клубу нужен жесткий тренер, а не Игорь Костюк.

«Костюк был тихим и спокойным. Я не помню, чтобы он с кем-то конфликтовал. Но Динамо сегодня нужна жесткая рука, а то, что он мягкий, как и Шовковский, немного настораживает. Будем оценивать работу Костюка по матчам Лиги конференций», – сказал Сабо.

«Динамо» назначило временно исполняющим обязанности главного тренера Игоря Костюка.

