Таблица чемпионата Португалии. Порту оторвался от Спортинга и Бенфики
С 5 по 7 декабря в Португалии состоялись матчи 13-го тура национального первенства
С 5 по 7 декабря состоялись матчи 13-го тура чемпионата Португалии.
Бенфика с Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым сыграла вничью со Спортингом (1:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Такой результат сыграл на руку Порту – лидер национального первенства разобрался с Тонделой (2:0), набрал 37 очков и оторвался от Спортинга и Бенфики на 5 и 8 пунктов соответственно.
Топ-7 чемпионата Португалии: Порту (37), Спортинг (32), Бенфика (29), Брага (22), Фамаликау (20), Морейренсе (20).
8 числа состоится заключительный поединок 15-го тура – Витория Гимаеш, цвета которой защищает украинский защитник Орест Лебеденко, дома примет Жил Висенте (22:00).
Чемпионат Португалии 2025/26. 13-й тур, 5–7 декабря
Тондела – Порту – 0:2
Голы: Саму, 48, Виллиам Гомес, 49
Бенфика – Спортинг – 1:1
Голы: Судаков, 27 – Гонсалвеш, 12
Санта-Клара – Каза Пия – 1:0
Гол: Венансиу, 11
AFS – Риу Аве – 1:2
Голы: Переа, 50 – Клейтон, 30, 90+3 (пен.)
Удаление: Грау, 60 (AFS)
Фамаликау – Брага – 1:2
Голы: Забири, 41 – Орта, 24, Дельгадо, 72
Эшторил – Морейренсе – 3:3
Голы: де Паула, 19, Санчес, 54, Беграуи, 58 – Травассос, 2, Ассис, 62, Семеду, 90+3
Эштрелла – Арока – 3:1
Голы: Кикас, 29, Абрахам, 34, Пиньо, 89 – Фукуи, 59
Удаления: Пинто, 28, Фукуи, 68 (оба – Арока)
Алверка – Насьонал – 1:0
Гол: Марези, 88
Таблиця чемпіонату Португалії2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|13
|12
|1
|0
|27 - 3
|15.12.25 22:45 Порту - Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту02.11.25 Порту 2:1 Брага27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту
|37
|2
|Спортинг Лиссабон
|13
|10
|2
|1
|32 - 7
|13.12.25 22:30 Спортинг Лиссабон - АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон
|32
|3
|Бенфика
|13
|8
|5
|0
|26 - 8
|14.12.25 20:00 Морейренсе - Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика25.10.25 Бенфика 5:0 Арока
|29
|4
|Жил Висенте
|12
|7
|2
|3
|16 - 6
|08.12.25 22:30 Витория Гимараеш - Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора
|23
|5
|Брага
|13
|6
|4
|3
|25 - 12
|15.12.25 20:45 Брага - Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Порту 2:1 Брага26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия
|22
|6
|Фамаликау
|13
|5
|5
|3
|14 - 9
|14.12.25 17:30 Фамаликау - Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш
|20
|7
|Морейренсе
|13
|6
|2
|5
|21 - 20
|14.12.25 20:00 Морейренсе - Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту
|20
|8
|Алверка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|14.12.25 22:30 Арока - Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте
|17
|9
|Витория Гимараеш
|12
|5
|2
|5
|14 - 17
|08.12.25 22:30 Витория Гимараеш - Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара
|17
|10
|Риу Аве
|13
|3
|7
|3
|17 - 21
|13.12.25 20:00 Риу Аве - Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве
|16
|11
|Санта Клара
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15.12.25 20:45 Брага - Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС
|15
|12
|Эшторил
|13
|3
|5
|5
|22 - 21
|14.12.25 17:30 Фамаликау - Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил07.11.25 Эшторил 4:3 Арока01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал
|14
|13
|Эштрела Амадора
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|15.12.25 22:45 Порту - Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве
|14
|14
|Насьонал
|13
|3
|3
|7
|12 - 18
|13.12.25 17:30 Насьонал - Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал
|12
|15
|Каза Пия
|13
|2
|3
|8
|13 - 27
|13.12.25 17:30 Каза Пия - Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия
|9
|16
|Тондела
|13
|2
|3
|8
|7 - 22
|13.12.25 17:30 Насьонал - Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш02.11.25 АВС 2:2 Тондела26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон
|9
|17
|Арока
|13
|2
|3
|8
|14 - 37
|14.12.25 22:30 Арока - Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе25.10.25 Бенфика 5:0 Арока
|9
|18
|АВС
|13
|0
|3
|10
|9 - 31
|13.12.25 22:30 Спортинг Лиссабон - АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте02.11.25 АВС 2:2 Тондела25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС
|3
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды не могут продолжить матч из-за проблем со светом
Украинец выделил Мухаммеда Али