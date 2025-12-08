Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таблица чемпионата Португалии. Порту оторвался от Спортинга и Бенфики
Чемпионат Португалии
Алверка
07.12.2025 20:00 – FT 1 : 0
Насьонал
Португалия
08 декабря 2025, 09:26 |
Таблица чемпионата Португалии. Порту оторвался от Спортинга и Бенфики

С 5 по 7 декабря в Португалии состоялись матчи 13-го тура национального первенства

Таблица чемпионата Португалии. Порту оторвался от Спортинга и Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine

С 5 по 7 декабря состоялись матчи 13-го тура чемпионата Португалии.

Бенфика с Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым сыграла вничью со Спортингом (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Такой результат сыграл на руку Порту – лидер национального первенства разобрался с Тонделой (2:0), набрал 37 очков и оторвался от Спортинга и Бенфики на 5 и 8 пунктов соответственно.

Топ-7 чемпионата Португалии: Порту (37), Спортинг (32), Бенфика (29), Брага (22), Фамаликау (20), Морейренсе (20).

8 числа состоится заключительный поединок 15-го тура – Витория Гимаеш, цвета которой защищает украинский защитник Орест Лебеденко, дома примет Жил Висенте (22:00).

Чемпионат Португалии 2025/26. 13-й тур, 5–7 декабря

Тондела – Порту – 0:2

Голы: Саму, 48, Виллиам Гомес, 49

Бенфика – Спортинг – 1:1

Голы: Судаков, 27 – Гонсалвеш, 12

Санта-Клара – Каза Пия – 1:0

Гол: Венансиу, 11

AFS – Риу Аве – 1:2

Голы: Переа, 50 – Клейтон, 30, 90+3 (пен.)

Удаление: Грау, 60 (AFS)

Фамаликау – Брага – 1:2

Голы: Забири, 41 – Орта, 24, Дельгадо, 72

Эшторил – Морейренсе – 3:3

Голы: де Паула, 19, Санчес, 54, Беграуи, 58 – Травассос, 2, Ассис, 62, Семеду, 90+3

Эштрелла – Арока – 3:1

Голы: Кикас, 29, Абрахам, 34, Пиньо, 89 – Фукуи, 59

Удаления: Пинто, 28, Фукуи, 68 (оба – Арока)

Алверка – Насьонал – 1:0

Гол: Марези, 88

Таблиця чемпіонату Португалії2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 13 12 1 0 27 - 3 15.12.25 22:45 Порту - Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту02.11.25 Порту 2:1 Брага27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту 37
2 Спортинг Лиссабон 13 10 2 1 32 - 7 13.12.25 22:30 Спортинг Лиссабон - АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон 32
3 Бенфика 13 8 5 0 26 - 8 14.12.25 20:00 Морейренсе - Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика25.10.25 Бенфика 5:0 Арока 29
4 Жил Висенте 12 7 2 3 16 - 6 08.12.25 22:30 Витория Гимараеш - Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора 23
5 Брага 13 6 4 3 25 - 12 15.12.25 20:45 Брага - Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Порту 2:1 Брага26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия 22
6 Фамаликау 13 5 5 3 14 - 9 14.12.25 17:30 Фамаликау - Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш 20
7 Морейренсе 13 6 2 5 21 - 20 14.12.25 20:00 Морейренсе - Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту 20
8 Алверка 13 5 2 6 15 - 19 14.12.25 22:30 Арока - Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте 17
9 Витория Гимараеш 12 5 2 5 14 - 17 08.12.25 22:30 Витория Гимараеш - Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара 17
10 Риу Аве 13 3 7 3 17 - 21 13.12.25 20:00 Риу Аве - Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве 16
11 Санта Клара 13 4 3 6 11 - 14 15.12.25 20:45 Брага - Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС 15
12 Эшторил 13 3 5 5 22 - 21 14.12.25 17:30 Фамаликау - Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил07.11.25 Эшторил 4:3 Арока01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал 14
13 Эштрела Амадора 13 3 5 5 16 - 19 15.12.25 22:45 Порту - Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве 14
14 Насьонал 13 3 3 7 12 - 18 13.12.25 17:30 Насьонал - Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал 12
15 Каза Пия 13 2 3 8 13 - 27 13.12.25 17:30 Каза Пия - Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия 9
16 Тондела 13 2 3 8 7 - 22 13.12.25 17:30 Насьонал - Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш02.11.25 АВС 2:2 Тондела26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон 9
17 Арока 13 2 3 8 14 - 37 14.12.25 22:30 Арока - Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе25.10.25 Бенфика 5:0 Арока 9
18 АВС 13 0 3 10 9 - 31 13.12.25 22:30 Спортинг Лиссабон - АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте02.11.25 АВС 2:2 Тондела25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС 3
Полная таблица

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Милованович (Алверка), асcист Davy Gui.
Бенфика Жил Висенте Брага Эштрела Амадора Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу удаление (красная карточка) Витория Гимараеш Эшторил Риу Аве Арока Морейренсе Орест Лебеденко видео голов и обзор Анатолий Трубин Порту Георгий Судаков статистические расклады Фамаликау Тондела Насьонал Фуншал Алверка Каза Пия Саму Омородион Агехова AVS
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
