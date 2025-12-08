Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мадридский Реал победил всего дважды в последних семи матчах
Испания
08 декабря 2025, 11:05 |
Мадридский Реал победил всего дважды в последних семи матчах

Очередной неудачей стал домашний поединок Ла Лиги против Сельты

Мадридский Реал сумел одержать лишь 2 победы в последних 7 матчах во всех турнирах.

Очередной неудачей стал домашний поединок 15-го тура испанской Ла Лиги против Сельты (0:2).

Таким образом, если рассмотреть последние 7 матчей королевского клуба, то ими одержали только 2 победы: над Атлетиком в чемпионате Испании и Олимпиакосом в Лиге Чемпионов.

Других своих соперников (Ливерпуль, Райо Вальекано, Эльче, Жирона, Сельта) сливочные победить не сумели.

Реал в последних 7 матчах

  • Реал – Сельта – 0:2
  • Атлетик – Реал – 0:3
  • Жирона – Реал – 1:1
  • Олимпиакос – Реал – 3:4
  • Эльче – Реал – 2:2
  • Райо Вальекано – Реал – 0:0
  • Ливерпуль – Реал – 1:0
Сергей Турчак
