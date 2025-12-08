Мадридский Реал победил всего дважды в последних семи матчах
Очередной неудачей стал домашний поединок Ла Лиги против Сельты
Мадридский Реал сумел одержать лишь 2 победы в последних 7 матчах во всех турнирах.
Очередной неудачей стал домашний поединок 15-го тура испанской Ла Лиги против Сельты (0:2).
Таким образом, если рассмотреть последние 7 матчей королевского клуба, то ими одержали только 2 победы: над Атлетиком в чемпионате Испании и Олимпиакосом в Лиге Чемпионов.
Других своих соперников (Ливерпуль, Райо Вальекано, Эльче, Жирона, Сельта) сливочные победить не сумели.
Реал в последних 7 матчах
- Реал – Сельта – 0:2
- Атлетик – Реал – 0:3
- Жирона – Реал – 1:1
- Олимпиакос – Реал – 3:4
- Эльче – Реал – 2:2
- Райо Вальекано – Реал – 0:0
- Ливерпуль – Реал – 1:0
Real Madrid have won just two in their last seven games 😬— OneFootball (@OneFootball) December 7, 2025
Before today they also hadn’t played at the Santiago Bernabéu since 1 November… 🏡❌
Next up, Manchester City 🫣 pic.twitter.com/xFZdD3SQ2K
