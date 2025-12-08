Мадридский Реал победил всего дважды в последних семи матчах

Мадридский Реал сумел одержать лишь 2 победы в последних 7 матчах во всех турнирах.

Очередной неудачей стал домашний поединок 15-го тура испанской Ла Лиги против Сельты (0:2).

Таким образом, если рассмотреть последние 7 матчей королевского клуба, то ими одержали только 2 победы: над Атлетиком в чемпионате Испании и Олимпиакосом в Лиге Чемпионов.

Других своих соперников (Ливерпуль, Райо Вальекано, Эльче, Жирона, Сельта) сливочные победить не сумели.

Реал в последних 7 матчах

Реал – Сельта – 0:2

Атлетик – Реал – 0:3

Жирона – Реал – 1:1

Олимпиакос – Реал – 3:4

Эльче – Реал – 2:2

Райо Вальекано – Реал – 0:0

Ливерпуль – Реал – 1:0