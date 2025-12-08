Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи не проиграл ни одного домашнего матча в Серии А в 2025 году
Италия
08 декабря 2025, 10:53 | Обновлено 08 декабря 2025, 11:47
73
0

Наполи не проиграл ни одного домашнего матча в Серии А в 2025 году

Когда подобное случалось с партенопейцами в последний раз?

08 декабря 2025, 10:53 | Обновлено 08 декабря 2025, 11:47
73
0
Наполи не проиграл ни одного домашнего матча в Серии А в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Наполи прошел весь календарный 2025 год без домашнего поражения в Серии А.

Матч 14 тура против Ювентуса, который партенопейцы выиграли со счетом 2:1, был последним на Стадио Диего Армандо Марадона в чемпионате Италии в 2025 году.

Таким образом, Наполи не проиграл ни одного из 17 поединков на своем поле в Серии А в текущем году, одержав 13 побед и сыграв 4 раза вничью.

В последний раз неаполитанцы достигали подобного результата еще в далеком 1987 году, однако тогда было сыграно на 3 игры меньше: 14 матчей, 11 побед, 3 ничьих.

Домашние матчи Наполи в Серии А в 2025 году

  • 2025/26, Наполи – Ювентус – 2:1
  • 2025/26, Наполи – Аталанта – 3:1
  • 2025/26, Наполи – Комо – 0:0
  • 2025/26, Наполи – Интер – 3:1
  • 2025/26, Наполи – Дженоа – 2:1
  • 2025/26, Наполи – Пиза – 3:2
  • 2025/26, Наполи – Кальяри – 1:0
  • 2024/25, Наполи – Кальяри – 2:0
  • 2024/25, Наполи – Дженоа – 2:2
  • 2024/25, Наполи – Торино – 2:0
  • 2024/25, Наполи – Эмполи – 3:0
  • 2024/25, Наполи – Милан – 2:1
  • 2024/25, Наполи – Фиорентина – 2:1
  • 2024/25, Наполи – Интер – 1:1
  • 2024/25, Наполи – Удинезе – 1:1
  • 2024/25, Наполи – Ювентус – 2:1
  • 2024/25, Наполи – Верона – 2:0
По теме:
Лаутаро Мартинес обошел Икарди в списке бомбардиров Серии А в XXI веке
Торино – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Две желтые и удаление за секунду: как Лацио и Болонья вничью сыграли
Ювентус Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Наполи - Ювентус статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила роскошные формы
Футбол | 08 декабря 2025, 08:11 0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила роскошные формы
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила роскошные формы

Кристина Яремчук снова впечатлила своим нарядом

Источник: Динамо отказалось продавать футболиста за 21 миллион
Футбол | 08 декабря 2025, 05:42 3
Источник: Динамо отказалось продавать футболиста за 21 миллион
Источник: Динамо отказалось продавать футболиста за 21 миллион

Бражко мог прошлой зимой перейти в клуб АПЛ

Динамо оформило подписание украинского вратаря
Футбол | 08.12.2025, 07:40
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Футбол | 07.12.2025, 16:55
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Футбол | 08.12.2025, 08:12
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 2
Футбол
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
06.12.2025, 22:10 2
Футбол
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 17
Футбол
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
07.12.2025, 08:31 6
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем