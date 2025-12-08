Наполи не проиграл ни одного домашнего матча в Серии А в 2025 году

Наполи прошел весь календарный 2025 год без домашнего поражения в Серии А.

Матч 14 тура против Ювентуса, который партенопейцы выиграли со счетом 2:1, был последним на Стадио Диего Армандо Марадона в чемпионате Италии в 2025 году.

Таким образом, Наполи не проиграл ни одного из 17 поединков на своем поле в Серии А в текущем году, одержав 13 побед и сыграв 4 раза вничью.

В последний раз неаполитанцы достигали подобного результата еще в далеком 1987 году, однако тогда было сыграно на 3 игры меньше: 14 матчей, 11 побед, 3 ничьих.

Домашние матчи Наполи в Серии А в 2025 году

2025/26, Наполи – Ювентус – 2:1

2025/26, Наполи – Аталанта – 3:1

2025/26, Наполи – Комо – 0:0

2025/26, Наполи – Интер – 3:1

2025/26, Наполи – Дженоа – 2:1

2025/26, Наполи – Пиза – 3:2

2025/26, Наполи – Кальяри – 1:0

2024/25, Наполи – Кальяри – 2:0

2024/25, Наполи – Дженоа – 2:2

2024/25, Наполи – Торино – 2:0

2024/25, Наполи – Эмполи – 3:0

2024/25, Наполи – Милан – 2:1

2024/25, Наполи – Фиорентина – 2:1

2024/25, Наполи – Интер – 1:1

2024/25, Наполи – Удинезе – 1:1

2024/25, Наполи – Ювентус – 2:1

2024/25, Наполи – Верона – 2:0