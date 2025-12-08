Наполи не проиграл ни одного домашнего матча в Серии А в 2025 году
Когда подобное случалось с партенопейцами в последний раз?
Наполи прошел весь календарный 2025 год без домашнего поражения в Серии А.
Матч 14 тура против Ювентуса, который партенопейцы выиграли со счетом 2:1, был последним на Стадио Диего Армандо Марадона в чемпионате Италии в 2025 году.
Таким образом, Наполи не проиграл ни одного из 17 поединков на своем поле в Серии А в текущем году, одержав 13 побед и сыграв 4 раза вничью.
В последний раз неаполитанцы достигали подобного результата еще в далеком 1987 году, однако тогда было сыграно на 3 игры меньше: 14 матчей, 11 побед, 3 ничьих.
Домашние матчи Наполи в Серии А в 2025 году
- 2025/26, Наполи – Ювентус – 2:1
- 2025/26, Наполи – Аталанта – 3:1
- 2025/26, Наполи – Комо – 0:0
- 2025/26, Наполи – Интер – 3:1
- 2025/26, Наполи – Дженоа – 2:1
- 2025/26, Наполи – Пиза – 3:2
- 2025/26, Наполи – Кальяри – 1:0
- 2024/25, Наполи – Кальяри – 2:0
- 2024/25, Наполи – Дженоа – 2:2
- 2024/25, Наполи – Торино – 2:0
- 2024/25, Наполи – Эмполи – 3:0
- 2024/25, Наполи – Милан – 2:1
- 2024/25, Наполи – Фиорентина – 2:1
- 2024/25, Наполи – Интер – 1:1
- 2024/25, Наполи – Удинезе – 1:1
- 2024/25, Наполи – Ювентус – 2:1
- 2024/25, Наполи – Верона – 2:0
2025 - Napoli (W13 D4 in 2025) are unbeaten in home matches in an entire calendar year in Serie A for the first time since 1987 (W11 D3). Fortress.#NapoliJuventus #SerieA #NapoliJuve pic.twitter.com/4U3O2EtN0Q— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 7, 2025
