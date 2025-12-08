Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик в начале лета 2025 года получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Однако, как сообщает испанское издание Fichajes.net, дисквалификация 24-летнего футболиста рассчитана до 17 января 2026 года.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик может продолжить карьеру в «Севилье».