8 декабря Полтава примет команду Эпицентр в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Коллективы сыграют на стадионе «Зирка» в городе Кропивницкий. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Главным арбитром поединка будет Сергей Задиран из Киевской области.

В таблице чемпионата Украины Полтава идет на последнем, 16-м месте с 9 очками. У Эпицентра в активе 11 пунктов.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Эпицентр

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале УПЛ-ТВ, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

