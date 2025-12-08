Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Эпицентр
Поединок пройдет 8 декабря и начнется в 15:30 по Киеву
8 декабря Полтава примет команду Эпицентр в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Коллективы сыграют на стадионе «Зирка» в городе Кропивницкий. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.
Главным арбитром поединка будет Сергей Задиран из Киевской области.
В таблице чемпионата Украины Полтава идет на последнем, 16-м месте с 9 очками. У Эпицентра в активе 11 пунктов.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Эпицентр
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале УПЛ-ТВ, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
