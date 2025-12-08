Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Эпицентр
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 10:10 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Эпицентр

Поединок пройдет 8 декабря и начнется в 15:30 по Киеву

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Эпицентр
Коллаж Sport.ua

8 декабря Полтава примет команду Эпицентр в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Коллективы сыграют на стадионе «Зирка» в городе Кропивницкий. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет Сергей Задиран из Киевской области.

В таблице чемпионата Украины Полтава идет на последнем, 16-м месте с 9 очками. У Эпицентра в активе 11 пунктов.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Эпицентр

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале УПЛ-ТВ, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.60 для Полтавы и 1.79 для Эпицентра.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Полтава Эпицентр Каменец-Подольский где смотреть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
