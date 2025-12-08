Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 декабря 2025, 09:58 | Обновлено 08 декабря 2025, 10:09
Таблица чемпионата Турции. Трабзонспор воспользовался осечкой Фенербахче

Бордово-синие обошли желтых канареек, на первом месте идет Галатасарай

Getty Images/Global Images Ukraine

С 5 по 8 декабря проходят матчи 15-го тура чемпионата Турции 2025/26.

Галатасарай в триллере на пять голов вырвала победу у Самсунспора на 90+2-й минуте – 3:2.

Дубль и победный гол в этом поединке оформил Виктор Осимхен. Еще один мяч для столичного коллектива забил Лерой Сане. Галатасарай идет на первом месте в таблице национального первенства.

Фенербахче не сумел переиграть на выезде Башекшехир (1:1). Этим воспользовался Трабзонспор, который одолел Гезтепе 2:1, обошел желтых канареек и поднялся на вторую позицию.

Ассист в игре с Гезтепе отдал украинец Александр Зубков. За бордово-синих в этой встрече также сыграли Арсений Батагов и Даниил Сикан.

Топ-7 чемпионата Турции: Галатасарай (36), Трабзонспор (34), Фенербахче (33), Гезтепе (26), Самсунспор (25), Бешикташ (24), Газиантеп (22).

Эюпсор, цвета которого защищает Тарас Степаненко, сыграл вничью с Кайсериспором (1:1). Сам Тарас отыграл все 90 минут и отметился желтой карточкой.

8 числа в Турции состоятся два заключительных поединка 15-го тура: Бешикташ – Газиантеп, Аланьяспор – Антальяспор (обе игры стартую в 19:00 по Киеву).

Чемпионат Турции 2025/26. 15-й тур, 5–7 декабря

Галатасарай – Самсунспор – 3:2

Голы: Сане, 8, Осимхен, 29, 90+2 – Мусаба, 56, Калыныч, 88

Гезтепе – Трабзонспор – 1:2

Голы: Дэннис, 85 – Мучи, 46, 76

Удаления: Ралдней Гомес, 90+8 (Гезтепе) – Пина, 79 (Трабзонспор)

Башакшехир – Фенербахче – 1:1

Голы: Озгюр, 81 – Шкриньяр, 64

Эюпспор – Кайсериспор – 1:1

Голы: Акбаба, 51 – Бенеш, 70

Удаление: Мендеш, 90+6

Коньяспор – Ризеспор – 1:1

Голы: Найир, 66 (пен.) – Акайдин, 45+1

Генчлебирлиги – Карагюмрюк – 3:0

Голы: Улгюн, 29, Койта, 65, Мимароглу, 74

Коджаелиспор – Касымпаша – 0:0

Таблица чемпионата Турции 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 15 11 3 1 32 - 11 13.12.25 19:00 Антальяспор - Галатасарай05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор 36
2 Трабзонспор 15 10 4 1 27 - 13 14.12.25 19:00 Трабзонспор - Бешикташ07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор 34
3 Фенербахче 15 9 6 0 32 - 14 15.12.25 19:00 Фенербахче - Коньяспор06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче 33
4 Гёзтепе 15 7 5 3 18 - 9 14.12.25 13:30 Газиантеп - Гёзтепе07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги 26
5 Самсунспор 15 6 7 2 22 - 16 14.12.25 19:00 Самсунспор - Истанбул Башакшехир05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор 25
6 Бешикташ 14 7 3 4 24 - 17 08.12.25 19:00 Бешикташ - Газиантеп30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ 24
7 Газиантеп 14 6 4 4 21 - 22 08.12.25 19:00 Бешикташ - Газиантеп29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче 22
8 Коджаелиспор 15 5 4 6 12 - 15 14.12.25 16:00 Карагюмрюк - Коджаелиспор07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор 19
9 Истанбул Башакшехир 15 4 5 6 20 - 17 14.12.25 19:00 Самсунспор - Истанбул Башакшехир06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор 17
10 Аланьяспор 14 3 7 4 14 - 15 08.12.25 19:00 Аланьяспор - Антальяспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор 16
11 Коньяспор 15 4 4 7 20 - 24 15.12.25 19:00 Фенербахче - Коньяспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор 16
12 Ризеспор 15 3 6 6 17 - 23 13.12.25 13:30 Ризеспор - Эюпспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк 15
13 Генчлербирлиги 15 4 2 9 17 - 21 12.12.25 19:00 Касымпаша - Генчлербирлиги07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги 14
14 Касымпаша 15 3 5 7 14 - 21 12.12.25 19:00 Касымпаша - Генчлербирлиги07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша 14
15 Антальяспор 14 4 2 8 14 - 25 08.12.25 19:00 Аланьяспор - Антальяспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир 14
16 Эюпспор 15 3 4 8 10 - 18 13.12.25 13:30 Ризеспор - Эюпспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор 13
17 Кайсериспор 15 2 7 6 15 - 32 13.12.25 16:00 Кайсериспор - Аланьяспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша 13
18 Карагюмрюк 15 2 2 11 13 - 29 14.12.25 16:00 Карагюмрюк - Коджаелиспор07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк 8
Полная таблица

События матча

66’
ГОЛ ! С пенальти забил Мехмет Умут Найыр (Коньяспор).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Самет Акайдин (Ризеспор).
По теме:
Таблица чемпионата Португалии. Порту оторвался от Спортинга и Бенфики
ВИДЕО. Как Дуро спас Валенсию на 90+3-й минуте матча против Севильи
Таблица Лиги 1. Лион Фонсеки потерпел сенсационное поражение от Лорьяна
