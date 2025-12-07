Ассист Зубкова. Трабзонспор выиграл матч чемпионата и поднялся на 2-е место

7 декабря Трабзонспор одержал победу в выездном матче 15-го тура чемпионата Турции 2025/26 против команды Гезтепе.

Встреча, которая прошла на стадионе Гюксел Аксель в городе Измир, завершилась со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль для гостей оформил албанский форвард Эрнест Мучи. Ассист на второй гол Эрнеста со штрафного отдал украинский вингер Александр Зубков.

Зубков вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты и был заменен на Арифа Бослука. Весь поединок за Трабзонспор отыграл украинский центральный защитник Арсений Батагов. На 90+4-й вышел еще один представитель Украины в составе «черноморской бури» Даниил Сикан.

Благодаря этой победе Трабзонспор поднялся на второе место в таблице национального первенства с 34 очками. У лидера Галатасарая 36 пунктов, а у ближайшего преследователя Фенербахче 33 балла. Гезтепе с 26 очками идет на четвертой позиции.

Чемпионат Турции 2025/26. 15-й тур, 7 декабря

Гезтепе – Трабзонспор – 1:2

Голы: Дэннис, 85 – Мучи, 46, 76

Удаление: Ралдней Гомес, 90+8 – Пина, 79

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица чемпионата Турции 2025/26