Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ассист Зубкова. Трабзонспор выиграл матч чемпионата и поднялся на 2-е место
Чемпионат Турции
Гёзтепе
07.12.2025 19:00 – FT 1 : 2
Трабзонспор
Турция
07 декабря 2025, 21:06 | Обновлено 07 декабря 2025, 22:03
Ассист Зубкова. Трабзонспор выиграл матч чемпионата и поднялся на 2-е место

7 декабря в 15-м туре Трабзонспор переиграл команду Гезтепе со счетом 2:1

Ассист Зубкова. Трабзонспор выиграл матч чемпионата и поднялся на 2-е место
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря Трабзонспор одержал победу в выездном матче 15-го тура чемпионата Турции 2025/26 против команды Гезтепе.

Встреча, которая прошла на стадионе Гюксел Аксель в городе Измир, завершилась со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль для гостей оформил албанский форвард Эрнест Мучи. Ассист на второй гол Эрнеста со штрафного отдал украинский вингер Александр Зубков.

Зубков вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты и был заменен на Арифа Бослука. Весь поединок за Трабзонспор отыграл украинский центральный защитник Арсений Батагов. На 90+4-й вышел еще один представитель Украины в составе «черноморской бури» Даниил Сикан.

Благодаря этой победе Трабзонспор поднялся на второе место в таблице национального первенства с 34 очками. У лидера Галатасарая 36 пунктов, а у ближайшего преследователя Фенербахче 33 балла. Гезтепе с 26 очками идет на четвертой позиции.

Чемпионат Турции 2025/26. 15-й тур, 7 декабря

Гезтепе – Трабзонспор – 1:2

Голы: Дэннис, 85 – Мучи, 46, 76

Удаление: Ралдней Гомес, 90+8 – Пина, 79

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица чемпионата Турции 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 15 11 3 1 32 - 11 13.12.25 19:00 Антальяспор - Галатасарай05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор 36
2 Трабзонспор 15 10 4 1 27 - 13 14.12.25 19:00 Трабзонспор - Бешикташ07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор 34
3 Фенербахче 15 9 6 0 32 - 14 15.12.25 19:00 Фенербахче - Коньяспор06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче 33
4 Гёзтепе 15 7 5 3 18 - 9 14.12.25 13:30 Газиантеп - Гёзтепе07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги 26
5 Самсунспор 15 6 7 2 22 - 16 14.12.25 19:00 Самсунспор - Истанбул Башакшехир05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор 25
6 Бешикташ 14 7 3 4 24 - 17 08.12.25 19:00 Бешикташ - Газиантеп30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ 24
7 Газиантеп 14 6 4 4 21 - 22 08.12.25 19:00 Бешикташ - Газиантеп29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче 22
8 Коджаелиспор 15 5 4 6 12 - 15 14.12.25 16:00 Карагюмрюк - Коджаелиспор07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор 19
9 Истанбул Башакшехир 15 4 5 6 20 - 17 14.12.25 19:00 Самсунспор - Истанбул Башакшехир06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор 17
10 Аланьяспор 14 3 7 4 14 - 15 08.12.25 19:00 Аланьяспор - Антальяспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор 16
11 Коньяспор 15 4 4 7 20 - 24 15.12.25 19:00 Фенербахче - Коньяспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор 16
12 Ризеспор 15 3 6 6 17 - 23 13.12.25 13:30 Ризеспор - Эюпспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк 15
13 Генчлербирлиги 15 4 2 9 17 - 21 12.12.25 19:00 Касымпаша - Генчлербирлиги07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги 14
14 Касымпаша 15 3 5 7 14 - 21 12.12.25 19:00 Касымпаша - Генчлербирлиги07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша 14
15 Антальяспор 14 4 2 8 14 - 25 08.12.25 19:00 Аланьяспор - Антальяспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир 14
16 Эюпспор 15 3 4 8 10 - 18 13.12.25 13:30 Ризеспор - Эюпспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор 13
17 Кайсериспор 15 2 7 6 15 - 32 13.12.25 16:00 Кайсериспор - Аланьяспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша 13
18 Карагюмрюк 15 2 2 11 13 - 29 14.12.25 16:00 Карагюмрюк - Коджаелиспор07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк 8
Полная таблица

События матча

90’ +8
Rhaldney Norberto (Гёзтепе) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Деннис (Гёзтепе).
78’
Вагнер Пина (Трабзонспор) получает красную карточку.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Трабзонспор), асcист Александр Зубков.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Трабзонспор).
По теме:
Гезтепе – Трабзонспор – 1:2. Как Зубков оформил ассист. Видео голов и обзор
Батагов догнал Беженара, 30-й матч Зубкова и 25-й Сикана в Суперлиге
Александр Зубков отличился 5-м ассистом в турецкой Суперлиге
удаление (красная карточка) Трабзонспор Гезтепе Эрнест Мучи чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
