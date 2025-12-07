Ассист Зубкова. Трабзонспор выиграл матч чемпионата и поднялся на 2-е место
7 декабря в 15-м туре Трабзонспор переиграл команду Гезтепе со счетом 2:1
7 декабря Трабзонспор одержал победу в выездном матче 15-го тура чемпионата Турции 2025/26 против команды Гезтепе.
Встреча, которая прошла на стадионе Гюксел Аксель в городе Измир, завершилась со счетом 2:1.
Дубль для гостей оформил албанский форвард Эрнест Мучи. Ассист на второй гол Эрнеста со штрафного отдал украинский вингер Александр Зубков.
Зубков вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты и был заменен на Арифа Бослука. Весь поединок за Трабзонспор отыграл украинский центральный защитник Арсений Батагов. На 90+4-й вышел еще один представитель Украины в составе «черноморской бури» Даниил Сикан.
Благодаря этой победе Трабзонспор поднялся на второе место в таблице национального первенства с 34 очками. У лидера Галатасарая 36 пунктов, а у ближайшего преследователя Фенербахче 33 балла. Гезтепе с 26 очками идет на четвертой позиции.
Чемпионат Турции 2025/26. 15-й тур, 7 декабря
Гезтепе – Трабзонспор – 1:2
Голы: Дэннис, 85 – Мучи, 46, 76
Удаление: Ралдней Гомес, 90+8 – Пина, 79
Таблица чемпионата Турции 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|15
|11
|3
|1
|32 - 11
|13.12.25 19:00 Антальяспор - Галатасарай05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор
|36
|2
|Трабзонспор
|15
|10
|4
|1
|27 - 13
|14.12.25 19:00 Трабзонспор - Бешикташ07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор
|34
|3
|Фенербахче
|15
|9
|6
|0
|32 - 14
|15.12.25 19:00 Фенербахче - Коньяспор06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче
|33
|4
|Гёзтепе
|15
|7
|5
|3
|18 - 9
|14.12.25 13:30 Газиантеп - Гёзтепе07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги
|26
|5
|Самсунспор
|15
|6
|7
|2
|22 - 16
|14.12.25 19:00 Самсунспор - Истанбул Башакшехир05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор
|25
|6
|Бешикташ
|14
|7
|3
|4
|24 - 17
|08.12.25 19:00 Бешикташ - Газиантеп30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ
|24
|7
|Газиантеп
|14
|6
|4
|4
|21 - 22
|08.12.25 19:00 Бешикташ - Газиантеп29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче
|22
|8
|Коджаелиспор
|15
|5
|4
|6
|12 - 15
|14.12.25 16:00 Карагюмрюк - Коджаелиспор07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор
|19
|9
|Истанбул Башакшехир
|15
|4
|5
|6
|20 - 17
|14.12.25 19:00 Самсунспор - Истанбул Башакшехир06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор
|17
|10
|Аланьяспор
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|08.12.25 19:00 Аланьяспор - Антальяспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор
|16
|11
|Коньяспор
|15
|4
|4
|7
|20 - 24
|15.12.25 19:00 Фенербахче - Коньяспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор
|16
|12
|Ризеспор
|15
|3
|6
|6
|17 - 23
|13.12.25 13:30 Ризеспор - Эюпспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк
|15
|13
|Генчлербирлиги
|15
|4
|2
|9
|17 - 21
|12.12.25 19:00 Касымпаша - Генчлербирлиги07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги
|14
|14
|Касымпаша
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|12.12.25 19:00 Касымпаша - Генчлербирлиги07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша
|14
|15
|Антальяспор
|14
|4
|2
|8
|14 - 25
|08.12.25 19:00 Аланьяспор - Антальяспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир
|14
|16
|Эюпспор
|15
|3
|4
|8
|10 - 18
|13.12.25 13:30 Ризеспор - Эюпспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор
|13
|17
|Кайсериспор
|15
|2
|7
|6
|15 - 32
|13.12.25 16:00 Кайсериспор - Аланьяспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша
|13
|18
|Карагюмрюк
|15
|2
|2
|11
|13 - 29
|14.12.25 16:00 Карагюмрюк - Коджаелиспор07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк
|8
