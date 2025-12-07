ВИДЕО. Как Зубков вырезал ассист со штрафного на бильярдный удар партнера
Александр отметился голевой передачей на Эрнеста Мучи в матче Гезтепе – Трабзонспор
Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков отметился голевой передачей в матче 15-го тура чемпионата Турции против команды Гезтепе.
Зубков вырезал отличный передачу со штрафного удара на Эрнеста Мучи, который бильярдным ударом поразил ворота соперников. Александр помог Эрнесту сделал счет 2:0 в пользу Трабзонспора.
Зубков отметился вторым результативном пасом в этом сезоне национального первенства Турции. В его активе также один гол.
Помимо Зубкова, за Трабзонспор против Гезтепе из представителей Украины также играет центральный защитник Арсений Батагов. Форвард Даниил Сикан остался в резерве.
