  4. ВИДЕО. Как Зубков вырезал ассист со штрафного на бильярдный удар партнера
Турция
07 декабря 2025, 20:53 | Обновлено 07 декабря 2025, 21:36
ВИДЕО. Как Зубков вырезал ассист со штрафного на бильярдный удар партнера

Александр отметился голевой передачей на Эрнеста Мучи в матче Гезтепе – Трабзонспор

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков отметился голевой передачей в матче 15-го тура чемпионата Турции против команды Гезтепе.

Зубков вырезал отличный передачу со штрафного удара на Эрнеста Мучи, который бильярдным ударом поразил ворота соперников. Александр помог Эрнесту сделал счет 2:0 в пользу Трабзонспора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Зубков отметился вторым результативном пасом в этом сезоне национального первенства Турции. В его активе также один гол.

Помимо Зубкова, за Трабзонспор против Гезтепе из представителей Украины также играет центральный защитник Арсений Батагов. Форвард Даниил Сикан остался в резерве.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
