7 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Турции 2025/26 между командами Гезтепе и Трабзонспор.

Поединок прошел на стадионе Гюксел Аксель в городе Измир. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе Трабзонспора сыграли три украинских футболиста: Александр Зубков (84 минуты), Арсений Батагов (весь поединок), Даниил Сикан (вышел на 90+4-й).

Зубков на 76-й оформил голевую передачу на Эрнеста Мучи, который сделал дубль.

Чемпионат Турции 2025/26. 15-й тур, 7 декабря

Гезтепе – Трабзонспор – 1:2

Голы: Дэннис, 85 – Мучи, 46, 76

Удаление: Ралдней Гомес, 90+8 – Пина, 79

Видеообзор матча