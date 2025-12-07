Гезтепе – Трабзонспор – 1:2. Как Зубков оформил ассист. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Турции 2025/26
7 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Турции 2025/26 между командами Гезтепе и Трабзонспор.
Поединок прошел на стадионе Гюксел Аксель в городе Измир. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе Трабзонспора сыграли три украинских футболиста: Александр Зубков (84 минуты), Арсений Батагов (весь поединок), Даниил Сикан (вышел на 90+4-й).
Зубков на 76-й оформил голевую передачу на Эрнеста Мучи, который сделал дубль.
Чемпионат Турции 2025/26. 15-й тур, 7 декабря
Гезтепе – Трабзонспор – 1:2
Голы: Дэннис, 85 – Мучи, 46, 76
Удаление: Ралдней Гомес, 90+8 – Пина, 79
Видеообзор матча
События матча
