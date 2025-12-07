Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гезтепе – Трабзонспор – 1:2. Как Зубков оформил ассист. Видео голов и обзор
Чемпионат Турции
Гёзтепе
07.12.2025 19:00 – FT 1 : 2
Трабзонспор
Турция
Гезтепе – Трабзонспор – 1:2. Как Зубков оформил ассист. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Турции 2025/26

Гезтепе – Трабзонспор – 1:2. Как Зубков оформил ассист. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Турции 2025/26 между командами Гезтепе и Трабзонспор.

Поединок прошел на стадионе Гюксел Аксель в городе Измир. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе Трабзонспора сыграли три украинских футболиста: Александр Зубков (84 минуты), Арсений Батагов (весь поединок), Даниил Сикан (вышел на 90+4-й).

Зубков на 76-й оформил голевую передачу на Эрнеста Мучи, который сделал дубль.

Чемпионат Турции 2025/26. 15-й тур, 7 декабря

Гезтепе – Трабзонспор – 1:2

Голы: Дэннис, 85 – Мучи, 46, 76

Удаление: Ралдней Гомес, 90+8 – Пина, 79

Видеообзор матча

События матча

90’ +8
Rhaldney Norberto (Гёзтепе) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Деннис (Гёзтепе).
78’
Вагнер Пина (Трабзонспор) получает красную карточку.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Трабзонспор), асcист Александр Зубков.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Трабзонспор).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
