Батагов догнал Беженара, 30-й матч Зубкова и 25-й Сикана в Суперлиге

Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан сыграли очередной матч в чемпионате Турции за Трабзонспор.

Произошло это в выездной игре 15 тура против Гезтепе.

Для Батагова этот поединок стал 32-м в Суперлиге. В рейтинге украинцев, в разное время выступавших в чемпионате Турции, защитник Трабзонспора догнал Сергея Беженара (32 матча за Эрзурумспор, 11-е место).

Александр Зубков сыграл юбилейный, 30-й поединок (13 место).

Для Даниила Сикана выход на поле в чемпионате Турции стал 25-м (14 место), позволив форварду обойти Евгения Яровенко (24 матча).

Напомним, в этом туре свой 13-й матч в турецкой Суперлиге сыграл Тарас Степаненко (Эюпспор).

Рекордсменом среди украинцев продолжает быть Юрий Шелепницкий, имеющий в активе 121 матч в составе Алтая, Трабзонспора и Денизлиспора.

Матчи украинцев в турецкой Суперлиге

121 – Юрий Шелепницкий (78 – Алтай, 24 – Трабзонспор, 19 – Денизлиспор)

84 – Артем Кравец (55 – Кайсериспор, 29 – Коньяспор)

72 – Николай Морозюк (Ризеспор)

62 – Иван Вишневский (40 – Сарьерспор, 22 – Фенербахче)

58 – Виктор Гришко (Трабзонспор)

53 – Евгений Селезнев (29 – Кардемир Карабюкспор, 24 – Акхисарспор)

52 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)

42 – Александр Кучер (Кайсериспор)

38 – Сергей Ребров (Фенербахче)

33 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)

32 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)

32 – Арсений Батагов (Трабзонспор)

30 – Александр Зубков (Трабзонспор)

25 – Даниил Сикан (Трабзонспор)

24 – Евгений Яровенко (Сарьерспор)

22 – Александр Рыбка (Кардемир Карабюкспор)

21 – Александр Петрусенко (Антальяспор)

20 – Сергей Гусев (19 – Алтай, 1 – Трабзонспор)

16 – Антон Кравченко (Кардемир Карабюкспор)

14 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)

14 – Денис Гармаш (Ризеспор)

14 – Владимир Мацигура (Коджаелиспор)

13 – Тарас Степаненко (Эюпспор)

10 – Богдан Бутко (Эрзурумспор)

9 – Евгений Опанасенко (Коньяспор)

8 – Ярослав Ракицкий (Адана Демирспор)

8 – Александр Гладкий (Ризеспор)

6 – Артём Милевский (Газиантепспор)

6 – Александр Сирота (Коджаелиспор)

5 – Андрей Борячук (Ризеспор)

4 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)

3 – Денис Бойко (Бешикташ)

3 – Александр Караваев (Фенербахче)

2 – Владимир Лютый (Бурсаспор)

Количество матчей, сыгранных украинцами за Трабзонспор во всех турнирах