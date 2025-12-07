Батагов догнал Беженара, 30-й матч Зубкова и 25-й Сикана в Суперлиге
Украинские легионеры Трабзонспора сыграли свои очередные матчи за клуб в чемпионате Турции
Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан сыграли очередной матч в чемпионате Турции за Трабзонспор.
Произошло это в выездной игре 15 тура против Гезтепе.
Для Батагова этот поединок стал 32-м в Суперлиге. В рейтинге украинцев, в разное время выступавших в чемпионате Турции, защитник Трабзонспора догнал Сергея Беженара (32 матча за Эрзурумспор, 11-е место).
Александр Зубков сыграл юбилейный, 30-й поединок (13 место).
Для Даниила Сикана выход на поле в чемпионате Турции стал 25-м (14 место), позволив форварду обойти Евгения Яровенко (24 матча).
Напомним, в этом туре свой 13-й матч в турецкой Суперлиге сыграл Тарас Степаненко (Эюпспор).
Рекордсменом среди украинцев продолжает быть Юрий Шелепницкий, имеющий в активе 121 матч в составе Алтая, Трабзонспора и Денизлиспора.
Матчи украинцев в турецкой Суперлиге
- 121 – Юрий Шелепницкий (78 – Алтай, 24 – Трабзонспор, 19 – Денизлиспор)
- 84 – Артем Кравец (55 – Кайсериспор, 29 – Коньяспор)
- 72 – Николай Морозюк (Ризеспор)
- 62 – Иван Вишневский (40 – Сарьерспор, 22 – Фенербахче)
- 58 – Виктор Гришко (Трабзонспор)
- 53 – Евгений Селезнев (29 – Кардемир Карабюкспор, 24 – Акхисарспор)
- 52 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)
- 42 – Александр Кучер (Кайсериспор)
- 38 – Сергей Ребров (Фенербахче)
- 33 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)
- 32 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)
- 32 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
- 30 – Александр Зубков (Трабзонспор)
- 25 – Даниил Сикан (Трабзонспор)
- 24 – Евгений Яровенко (Сарьерспор)
- 22 – Александр Рыбка (Кардемир Карабюкспор)
- 21 – Александр Петрусенко (Антальяспор)
- 20 – Сергей Гусев (19 – Алтай, 1 – Трабзонспор)
- 16 – Антон Кравченко (Кардемир Карабюкспор)
- 14 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)
- 14 – Денис Гармаш (Ризеспор)
- 14 – Владимир Мацигура (Коджаелиспор)
- 13 – Тарас Степаненко (Эюпспор)
- 10 – Богдан Бутко (Эрзурумспор)
- 9 – Евгений Опанасенко (Коньяспор)
- 8 – Ярослав Ракицкий (Адана Демирспор)
- 8 – Александр Гладкий (Ризеспор)
- 6 – Артём Милевский (Газиантепспор)
- 6 – Александр Сирота (Коджаелиспор)
- 5 – Андрей Борячук (Ризеспор)
- 4 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)
- 3 – Денис Бойко (Бешикташ)
- 3 – Александр Караваев (Фенербахче)
- 2 – Владимир Лютый (Бурсаспор)
Количество матчей, сыгранных украинцами за Трабзонспор во всех турнирах
- 78 – Виктор Гришко
- 38 – Арсений Батагов
- 36 – Александр Зубков
- 33 – Юрий Шелепницкий
- 30 – Даниил Сикан
- 14 – Юрий Калитвинцев
- 2 – Сергей Гусев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 7 декабря и начнется в 22:00 по Киеву
Лидером после первого круга турнира неожиданно стал черкасский ЛНЗ