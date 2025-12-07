Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Батагов догнал Беженара, 30-й матч Зубкова и 25-й Сикана в Суперлиге
Турция
07 декабря 2025, 21:39 | Обновлено 07 декабря 2025, 21:40
Батагов догнал Беженара, 30-й матч Зубкова и 25-й Сикана в Суперлиге

Украинские легионеры Трабзонспора сыграли свои очередные матчи за клуб в чемпионате Турции

Батагов догнал Беженара, 30-й матч Зубкова и 25-й Сикана в Суперлиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан сыграли очередной матч в чемпионате Турции за Трабзонспор.

Произошло это в выездной игре 15 тура против Гезтепе.

Для Батагова этот поединок стал 32-м в Суперлиге. В рейтинге украинцев, в разное время выступавших в чемпионате Турции, защитник Трабзонспора догнал Сергея Беженара (32 матча за Эрзурумспор, 11-е место).

Александр Зубков сыграл юбилейный, 30-й поединок (13 место).

Для Даниила Сикана выход на поле в чемпионате Турции стал 25-м (14 место), позволив форварду обойти Евгения Яровенко (24 матча).

Напомним, в этом туре свой 13-й матч в турецкой Суперлиге сыграл Тарас Степаненко (Эюпспор).

Рекордсменом среди украинцев продолжает быть Юрий Шелепницкий, имеющий в активе 121 матч в составе Алтая, Трабзонспора и Денизлиспора.

Матчи украинцев в турецкой Суперлиге

  • 121 – Юрий Шелепницкий (78 – Алтай, 24 – Трабзонспор, 19 – Денизлиспор)
  • 84 – Артем Кравец (55 – Кайсериспор, 29 – Коньяспор)
  • 72 – Николай Морозюк (Ризеспор)
  • 62 – Иван Вишневский (40 – Сарьерспор, 22 – Фенербахче)
  • 58 – Виктор Гришко (Трабзонспор)
  • 53 – Евгений Селезнев (29 – Кардемир Карабюкспор, 24 – Акхисарспор)
  • 52 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)
  • 42 – Александр Кучер (Кайсериспор)
  • 38 – Сергей Ребров (Фенербахче)
  • 33 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)
  • 32 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)
  • 32 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
  • 30 – Александр Зубков (Трабзонспор)
  • 25 – Даниил Сикан (Трабзонспор)
  • 24 – Евгений Яровенко (Сарьерспор)
  • 22 – Александр Рыбка (Кардемир Карабюкспор)
  • 21 – Александр Петрусенко (Антальяспор)
  • 20 – Сергей Гусев (19 – Алтай, 1 – Трабзонспор)
  • 16 – Антон Кравченко (Кардемир Карабюкспор)
  • 14 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)
  • 14 – Денис Гармаш (Ризеспор)
  • 14 – Владимир Мацигура (Коджаелиспор)
  • 13 – Тарас Степаненко (Эюпспор)
  • 10 – Богдан Бутко (Эрзурумспор)
  • 9 – Евгений Опанасенко (Коньяспор)
  • 8 – Ярослав Ракицкий (Адана Демирспор)
  • 8 – Александр Гладкий (Ризеспор)
  • 6 – Артём Милевский (Газиантепспор)
  • 6 – Александр Сирота (Коджаелиспор)
  • 5 – Андрей Борячук (Ризеспор)
  • 4 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)
  • 3 – Денис Бойко (Бешикташ)
  • 3 – Александр Караваев (Фенербахче)
  • 2 – Владимир Лютый (Бурсаспор)

Количество матчей, сыгранных украинцами за Трабзонспор во всех турнирах

  • 78 – Виктор Гришко
  • 38 – Арсений Батагов
  • 36 – Александр Зубков
  • 33 – Юрий Шелепницкий
  • 30 – Даниил Сикан
  • 14 – Юрий Калитвинцев
  • 2 – Сергей Гусев
Гезтепе – Трабзонспор – 1:2. Как Зубков оформил ассист. Видео голов и обзор
Александр Зубков отличился 5-м ассистом в турецкой Суперлиге
Ассист Зубкова. Трабзонспор выиграл матч чемпионата и поднялся на 2-е место
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
