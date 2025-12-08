Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 декабря 2025, 11:09
ПСВ и Фейеноорд, где Аякс? Как выглядит таблица чемпионата Нидерландов

На третьей позиции идет команда Неймеген, которая опережает Аякс на одно очко

Аясе Уэда

5–7 декабря состоялись матчи 15-го тура чемпионата Нидерландов 2025/26.

Лидер первенства ПСВ на выезде спокойно обыграл команду Херенвен со счетом 2:0.

Фейеноорд, которые располагается на второй строчке, уничтожил Зволле 6:1. Покер оформил Аясе Уэда.

Аякс (четвертая позиция) на выезде справился с Фортуной 3:1. Забавно, что два мяча для «детей богов» оформили игроки соперников – автоголы забили Сиб Ван Оттеле и Райан Фоссо.

Топ-7 чемпионата Нидерландов: ПСВ (40), Фейеноорд (34), Неймеген, 27, Аякс, 26, АЗ Алкмаар, 25, Гронинген (23), Утрехт (22).

Чемпионат Нидерландов 2025/26. 5–7 декабря, 15-й тур

Херенвен – ПСВ – 0:2

Голы: Верман, 22, Пепи, 27

Фейеноорд – Зволле – 6:1

Голы: Уэда, 11, 20, 42, 55, Тимбер, 37 (пен.), Тенгстедт, 84 – Костонс, 90+5

Фортуна – Аякс – 1:3

Голы: Сирхейс, 4 – Ван Оттеле, 45+6 (автогол), Фоссо, 47 (автогол), Вейндал, 52

Удаление: Хабнер, 53 (Фортуна) – Баас, 60 (Аякс)

Спарта – Бреда – 1:0

Гол: Мито, 26

Волендам – Неймеген – 2:3

Голы: Кувас, 43 (пен.), Амевор, 90 – Неясмич, 46, Онал, 74, Шиогаи, 90+5

АЗ Алкмаар – Гоу Эхед Иглс – 2:2

Голы: Парротт, 31, Дейл, 40 (автогол) – Меленстен, 10, 80

Утрехт – Твенте – 1:1

Голы: Йенсен, 52 – Ротс, 82

Хераклес – Телстар – 1:1

Голы: Мешик, 90+3 – Зонневельд, 67

Эксельсиор – Гронинген – 0:2

Голы: ван Берген, 61, Резинк, 90+2 (пен.)

Удаления: Миддендорп, 70 (Эксельсиор) – Рент, 89 (Гронинген)

Таблица чемпионата Нидерландов 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 15 13 1 1 46 - 17 13.12.25 21:00 ПСВ Эйндховен - Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард 40
2 Фейеноорд 15 11 1 3 41 - 18 14.12.25 15:30 Аякс - Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам 34
3 НЕК Неймеген 15 8 3 4 39 - 25 13.12.25 17:30 Телстар - НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген 27
4 Аякс 15 7 5 3 28 - 20 14.12.25 15:30 Аякс - Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен 26
5 АЗ Алкмаар 15 7 4 4 28 - 24 21.12.25 17:45 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар 25
6 Гронинген 15 7 2 6 21 - 21 13.12.25 19:45 Гронинген - Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте 23
7 Утрехт 15 6 4 5 26 - 20 14.12.25 17:45 НАК Бреда - Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген 22
8 Твенте 15 5 6 4 23 - 20 14.12.25 15:30 Твенте - Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте07.11.25 Твенте 0:0 Телстар02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте 21
9 Спарта Роттердам 15 6 2 7 17 - 28 14.12.25 13:15 Спарта Роттердам - Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар 20
10 Гоу Эхед Иглс 15 4 6 5 25 - 26 14.12.25 15:30 Твенте - Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс 18
11 Фортуна Ситтард 15 5 3 7 21 - 25 13.12.25 22:00 Зволле - Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард 18
12 Херенвен 15 4 5 6 23 - 26 14.12.25 13:15 Спарта Роттердам - Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен 17
13 Эксельсиор 15 5 1 9 14 - 26 20.12.25 19:45 Эксельсиор - Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор 16
14 Зволле 15 4 4 7 19 - 36 13.12.25 22:00 Зволле - Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле 16
15 Волендам 15 3 5 7 19 - 27 13.12.25 19:45 Гронинген - Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам 14
16 Хераклес 15 4 2 9 23 - 37 13.12.25 21:00 ПСВ Эйндховен - Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле 14
17 НАК Бреда 15 3 3 9 15 - 24 14.12.25 17:45 НАК Бреда - Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс 12
18 Телстар 15 2 5 8 17 - 25 13.12.25 17:30 Телстар - НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт07.11.25 Твенте 0:0 Телстар01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор 11
Полная таблица

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Ротс (Твенте), асcист Томас ван ден Белт.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Йенсен (Утрехт).
