ПСВ и Фейеноорд, где Аякс? Как выглядит таблица чемпионата Нидерландов
На третьей позиции идет команда Неймеген, которая опережает Аякс на одно очко
5–7 декабря состоялись матчи 15-го тура чемпионата Нидерландов 2025/26.
Лидер первенства ПСВ на выезде спокойно обыграл команду Херенвен со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Фейеноорд, которые располагается на второй строчке, уничтожил Зволле 6:1. Покер оформил Аясе Уэда.
Аякс (четвертая позиция) на выезде справился с Фортуной 3:1. Забавно, что два мяча для «детей богов» оформили игроки соперников – автоголы забили Сиб Ван Оттеле и Райан Фоссо.
Топ-7 чемпионата Нидерландов: ПСВ (40), Фейеноорд (34), Неймеген, 27, Аякс, 26, АЗ Алкмаар, 25, Гронинген (23), Утрехт (22).
Чемпионат Нидерландов 2025/26. 5–7 декабря, 15-й тур
Херенвен – ПСВ – 0:2
Голы: Верман, 22, Пепи, 27
Фейеноорд – Зволле – 6:1
Голы: Уэда, 11, 20, 42, 55, Тимбер, 37 (пен.), Тенгстедт, 84 – Костонс, 90+5
Фортуна – Аякс – 1:3
Голы: Сирхейс, 4 – Ван Оттеле, 45+6 (автогол), Фоссо, 47 (автогол), Вейндал, 52
Удаление: Хабнер, 53 (Фортуна) – Баас, 60 (Аякс)
Спарта – Бреда – 1:0
Гол: Мито, 26
Волендам – Неймеген – 2:3
Голы: Кувас, 43 (пен.), Амевор, 90 – Неясмич, 46, Онал, 74, Шиогаи, 90+5
АЗ Алкмаар – Гоу Эхед Иглс – 2:2
Голы: Парротт, 31, Дейл, 40 (автогол) – Меленстен, 10, 80
Утрехт – Твенте – 1:1
Голы: Йенсен, 52 – Ротс, 82
Хераклес – Телстар – 1:1
Голы: Мешик, 90+3 – Зонневельд, 67
Эксельсиор – Гронинген – 0:2
Голы: ван Берген, 61, Резинк, 90+2 (пен.)
Удаления: Миддендорп, 70 (Эксельсиор) – Рент, 89 (Гронинген)
Таблица чемпионата Нидерландов 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|15
|13
|1
|1
|46 - 17
|13.12.25 21:00 ПСВ Эйндховен - Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард
|40
|2
|Фейеноорд
|15
|11
|1
|3
|41 - 18
|14.12.25 15:30 Аякс - Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам
|34
|3
|НЕК Неймеген
|15
|8
|3
|4
|39 - 25
|13.12.25 17:30 Телстар - НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген
|27
|4
|Аякс
|15
|7
|5
|3
|28 - 20
|14.12.25 15:30 Аякс - Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен
|26
|5
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|4
|4
|28 - 24
|21.12.25 17:45 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар
|25
|6
|Гронинген
|15
|7
|2
|6
|21 - 21
|13.12.25 19:45 Гронинген - Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте
|23
|7
|Утрехт
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|14.12.25 17:45 НАК Бреда - Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген
|22
|8
|Твенте
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|14.12.25 15:30 Твенте - Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте07.11.25 Твенте 0:0 Телстар02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте
|21
|9
|Спарта Роттердам
|15
|6
|2
|7
|17 - 28
|14.12.25 13:15 Спарта Роттердам - Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар
|20
|10
|Гоу Эхед Иглс
|15
|4
|6
|5
|25 - 26
|14.12.25 15:30 Твенте - Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс
|18
|11
|Фортуна Ситтард
|15
|5
|3
|7
|21 - 25
|13.12.25 22:00 Зволле - Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард
|18
|12
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|23 - 26
|14.12.25 13:15 Спарта Роттердам - Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен
|17
|13
|Эксельсиор
|15
|5
|1
|9
|14 - 26
|20.12.25 19:45 Эксельсиор - Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор
|16
|14
|Зволле
|15
|4
|4
|7
|19 - 36
|13.12.25 22:00 Зволле - Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле
|16
|15
|Волендам
|15
|3
|5
|7
|19 - 27
|13.12.25 19:45 Гронинген - Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам
|14
|16
|Хераклес
|15
|4
|2
|9
|23 - 37
|13.12.25 21:00 ПСВ Эйндховен - Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле
|14
|17
|НАК Бреда
|15
|3
|3
|9
|15 - 24
|14.12.25 17:45 НАК Бреда - Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс
|12
|18
|Телстар
|15
|2
|5
|8
|17 - 25
|13.12.25 17:30 Телстар - НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт07.11.25 Твенте 0:0 Телстар01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор
|11
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина Свитолина и Леся Цуренко пользуются любой возможностью, чтобы поддержать Украину
7 декабря львоване переиграли волков со счетом 1:0 в поединке 15-го тура УПЛ 2025/26