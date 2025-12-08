ПСВ и Фейеноорд, где Аякс? Как выглядит таблица чемпионата Нидерландов

5–7 декабря состоялись матчи 15-го тура чемпионата Нидерландов 2025/26.

Лидер первенства ПСВ на выезде спокойно обыграл команду Херенвен со счетом 2:0.

Фейеноорд, которые располагается на второй строчке, уничтожил Зволле 6:1. Покер оформил Аясе Уэда.

Аякс (четвертая позиция) на выезде справился с Фортуной 3:1. Забавно, что два мяча для «детей богов» оформили игроки соперников – автоголы забили Сиб Ван Оттеле и Райан Фоссо.

Топ-7 чемпионата Нидерландов: ПСВ (40), Фейеноорд (34), Неймеген, 27, Аякс, 26, АЗ Алкмаар, 25, Гронинген (23), Утрехт (22).

Чемпионат Нидерландов 2025/26. 5–7 декабря, 15-й тур

Херенвен – ПСВ – 0:2

Голы: Верман, 22, Пепи, 27

Фейеноорд – Зволле – 6:1

Голы: Уэда, 11, 20, 42, 55, Тимбер, 37 (пен.), Тенгстедт, 84 – Костонс, 90+5

Фортуна – Аякс – 1:3

Голы: Сирхейс, 4 – Ван Оттеле, 45+6 (автогол), Фоссо, 47 (автогол), Вейндал, 52

Удаление: Хабнер, 53 (Фортуна) – Баас, 60 (Аякс)

Спарта – Бреда – 1:0

Гол: Мито, 26

Волендам – Неймеген – 2:3

Голы: Кувас, 43 (пен.), Амевор, 90 – Неясмич, 46, Онал, 74, Шиогаи, 90+5

АЗ Алкмаар – Гоу Эхед Иглс – 2:2

Голы: Парротт, 31, Дейл, 40 (автогол) – Меленстен, 10, 80

Утрехт – Твенте – 1:1

Голы: Йенсен, 52 – Ротс, 82

Хераклес – Телстар – 1:1

Голы: Мешик, 90+3 – Зонневельд, 67

Эксельсиор – Гронинген – 0:2

Голы: ван Берген, 61, Резинк, 90+2 (пен.)

Удаления: Миддендорп, 70 (Эксельсиор) – Рент, 89 (Гронинген)

Таблица чемпионата Нидерландов 2025/26