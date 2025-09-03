Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украина U-17 – Катар U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Товарищеские матчи
УКРАИНА U17
03.09.2025 18:00 - : -
Катар U18
Молодежные турниры
03 сентября 2025, 06:31 | Обновлено 03 сентября 2025, 06:41
Украина U-17 – Катар U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 сентября в 18:00 матч 1-го тура юношеского турнира в Хорватии

УАФ

Юношеская сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) стартует на международном турнире в Хорватии.

3 сентября в 18:00 в матч 1-го тура юношеского турнира в Хорватии играют Украина U-17 и Катар U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

C 1 сентября сборная Украины U-17 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026.

В Хорватии украинцы под руководством Александра Сытника сыграют на турнире с участием команд Катара (3 сентября), Южной Кореи (6 сентября) и ОАЭ (9 сентября). Причем все соперники будут представлены игроками, старшими на год.

СЫТНИК: «Это последний этап подготовки сборной перед официальными матчами»
САМБОРСКИЙ: «Это селекционный сбор. Надо держать руку на пульсе»
МИХАЙЛЕНКО: «На сборах в Испании на 80% будет определен состав на отбор ЧЕ»
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
