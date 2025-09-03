Юношеская сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) стартует на международном турнире в Хорватии.

3 сентября в 18:00 в матч 1-го тура юношеского турнира в Хорватии играют Украина U-17 и Катар U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

C 1 сентября сборная Украины U-17 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026.

В Хорватии украинцы под руководством Александра Сытника сыграют на турнире с участием команд Катара (3 сентября), Южной Кореи (6 сентября) и ОАЭ (9 сентября). Причем все соперники будут представлены игроками, старшими на год.

Украина U-17 – Катар U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE