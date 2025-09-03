СЫТНИК: «Это последний этап подготовки сборной перед официальными матчами»

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2009 г.р.) Александр Сытник рассказал о ближайших планах команды.

C 1 сентября у юношеской сборной Украины U-17 – сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026. В Хорватии украинцы сыграют на турнире с участием команд Катара (3 сентября), Южной Кореи (6 сентября) и ОАЭ (9 сентября). Причем все соперники будут представлены игроками, старше на год.

Накануне сбора главный тренер сине-желтых Александр Сытник ответил на вопросы.

– На хорватском сборе состав команды будет приближен к боевому или к старту квалификации Евро возможны изменения?

– Сейчас мы воспользовались возможностью и вызвали на сбор 25 игроков. Мы понимаем, что это последний этап подготовки перед официальными матчами, поэтому хочется посмотреть в деле как можно больше кандидатов. К тому же еще есть исполнители, за которыми мы следим. Кто-то сейчас травмирован, но находится в поле зрения тренерского штаба. Поэтому изменения в составе еще возможны.

– В основном это игроки зарубежных клубов?

– Нет. Это футболисты и из отечественных команд. Сейчас я не буду конкретизировать, пусть пока работают.

– Что сборная будет ставить себе целью в поединках с Катаром, Южной Кореей и ОАЭ?

– У нас есть несколько задач. Конечно, сейчас мы будем наигрывать костяк команды. К тому же мы хотим посмотреть на своих игроков в матчах с соперниками достаточно высокого уровня. Также мы уже будем планировать свои действия на поединки, которые нас ждут в квалификации.

– Для сборной Украины это плюс, что соперники на хорватском турнире будут на год старше?

– Конечно. Вопрос нашего участия в этих соревнованиях решился в последний момент. К нам обратились организаторы и предложили приехать в Хорватию. Мы благодарны, что у нас будет возможность сыграть не с европейскими сборными. Это будет бесценный опыт для наших игроков, которого они не получат во внутренних соревнованиях.

– Вы будете играть, как говорится, «с листа» или что-то знаете об этих соперниках?

– Наша аналитическая группа уже предоставила нам нужную информацию. Однако наша главная цель – построить свою игру, от которой мы будем отталкиваться в квалификационном раунде Евро.

– Будет ли сейчас ставиться результат на первое место?

– Результат всегда нужен. Но прежде всего нам необходимо получить информацию о футболистах, потому что некоторые из них впервые приедут в лагерь сборной. Нам нужно ближе познакомиться с ними, самим игрокам – найти общий язык на поле. Мы будем стремиться побеждать, но прежде всего мы хотим, чтобы ребята восприняли требования тренерского штаба.