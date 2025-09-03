Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СЫТНИК: «Это последний этап подготовки сборной перед официальными матчами»
Молодежные турниры
03 сентября 2025, 04:39 | Обновлено 03 сентября 2025, 04:56
36
0

СЫТНИК: «Это последний этап подготовки сборной перед официальными матчами»

Сборная Украины U-17 сыграет в турнире с командами Катара, Южной Кореи и ЮАР

03 сентября 2025, 04:39 | Обновлено 03 сентября 2025, 04:56
36
0
СЫТНИК: «Это последний этап подготовки сборной перед официальными матчами»
УАФ. Александр Сытник

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2009 г.р.) Александр Сытник рассказал о ближайших планах команды.

C 1 сентября у юношеской сборной Украины U-17 – сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026. В Хорватии украинцы сыграют на турнире с участием команд Катара (3 сентября), Южной Кореи (6 сентября) и ОАЭ (9 сентября). Причем все соперники будут представлены игроками, старше на год.

Накануне сбора главный тренер сине-желтых Александр Сытник ответил на вопросы.

– На хорватском сборе состав команды будет приближен к боевому или к старту квалификации Евро возможны изменения?

– Сейчас мы воспользовались возможностью и вызвали на сбор 25 игроков. Мы понимаем, что это последний этап подготовки перед официальными матчами, поэтому хочется посмотреть в деле как можно больше кандидатов. К тому же еще есть исполнители, за которыми мы следим. Кто-то сейчас травмирован, но находится в поле зрения тренерского штаба. Поэтому изменения в составе еще возможны.

– В основном это игроки зарубежных клубов?

– Нет. Это футболисты и из отечественных команд. Сейчас я не буду конкретизировать, пусть пока работают.

– Что сборная будет ставить себе целью в поединках с Катаром, Южной Кореей и ОАЭ?

– У нас есть несколько задач. Конечно, сейчас мы будем наигрывать костяк команды. К тому же мы хотим посмотреть на своих игроков в матчах с соперниками достаточно высокого уровня. Также мы уже будем планировать свои действия на поединки, которые нас ждут в квалификации.

– Для сборной Украины это плюс, что соперники на хорватском турнире будут на год старше?

– Конечно. Вопрос нашего участия в этих соревнованиях решился в последний момент. К нам обратились организаторы и предложили приехать в Хорватию. Мы благодарны, что у нас будет возможность сыграть не с европейскими сборными. Это будет бесценный опыт для наших игроков, которого они не получат во внутренних соревнованиях.

– Вы будете играть, как говорится, «с листа» или что-то знаете об этих соперниках?

– Наша аналитическая группа уже предоставила нам нужную информацию. Однако наша главная цель – построить свою игру, от которой мы будем отталкиваться в квалификационном раунде Евро.

– Будет ли сейчас ставиться результат на первое место?

– Результат всегда нужен. Но прежде всего нам необходимо получить информацию о футболистах, потому что некоторые из них впервые приедут в лагерь сборной. Нам нужно ближе познакомиться с ними, самим игрокам – найти общий язык на поле. Мы будем стремиться побеждать, но прежде всего мы хотим, чтобы ребята восприняли требования тренерского штаба.

По теме:
САМБОРСКИЙ: «Это селекционный сбор. Надо держать руку на пульсе»
МИХАЙЛЕНКО: «На сборах в Испании на 80% будет определен состав на отбор ЧЕ»
Опубликована заявка сборной Украины U-17 на турнир в Хорватии
Александр Сытник сборная Украины по футболу U-17 учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 03 сентября 2025, 02:22 7
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Футбол | 02 сентября 2025, 07:46 22
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику

Лондонцы готовят судебные иски для компенсации суммы, потраченной на трансфер украинца

АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Бокс | 02.09.2025, 07:15
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Ибрагимович мечтал подписать звезду сборной Украины
Футбол | 03.09.2025, 04:00
Ибрагимович мечтал подписать звезду сборной Украины
Ибрагимович мечтал подписать звезду сборной Украины
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Футбол | 02.09.2025, 08:36
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 4
Футбол
Александр Усик получил приказ от WBO. Все из-за выступления боксера
Александр Усик получил приказ от WBO. Все из-за выступления боксера
01.09.2025, 05:19
Бокс
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
01.09.2025, 00:02 2
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
01.09.2025, 03:33 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 38
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем