Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
29 августа 2025, 20:17 | Обновлено 29 августа 2025, 20:20
Опубликована заявка сборной Украины U-17 на турнир в Хорватии

Коуч Александр Сытник вызвал на сборы 25 футболистов

УАФ. Александр Сытник

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Александр Сытник объявил имена футболистов 2009 г.р., вызванных на сборы.

Они будут готовиться к участию в учебно-тренировочных сборах и международном турнире, который пройдет в хорватском городе Лудбрег с 1 по 9 сентября.

Наставник команды пригласил на сборы 25 игроков из 12 клубов.

В первом раунде отбора Евро-2026 U-17 юношеская сборная Украины в группе 1 встретится с Черногорией (1 октября), Эстонией (4 октября), Италией (7 октября). Хозяином мини-турнира будет Эстония.

Состав сборной Украины U-17 на турнир в Хорватии

Вратари: Дмитрий Пожар (Динамо Киев), Денис Столяренко (Легия, Польша), Александр Степанов (Шахтер Донецк)

Защитники: Матвей Сорочинский (Динамо Киев), Назар Смотрицкий, Роман Шупик (оба – ЛНЗ Черкассы), Богдан Левицкий (Рух Львов), Маркиян Панчишин (Карпаты Львов), Назарий Рудзей (Боруссия Д, Германия), Илья Яблонский (Спортинг, Португалия), Денис Пламинский (Хайдук, Хорватия).

Полузащитники: Евгений Волошко, Семен Коман, Арсений Сафонов, Станислав Шукалович (все – Шахтер Донецк), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкассы), Денис Гордеев (Рух Львов), Ярослав Кожушко (Славия, Чехия), Егор Кощий, Максим Гололобов, Андрей Гамзик (все – Байер 04, Германия).

Нападающие: Ярослав Буравцов (Динамо Киев), Данило Ященко (ЛНЗ Черкассы), Адам Гурам (Хайдук, Хорватия), Кирилл Сердюк (Штутгарт, Германия).

Расписание матчей сборной Украины U-17 на турнире в Хорватии

  • 03.09.2025. 18:00. Украина U-17 – Катар U-18
  • 06.09.2025. 16:00. Украина U-17 – Южная Корея U-18
  • 09.09.2025. 16:00. Украина – ОАЭ U-18

Инфографика

По теме:
Наставник Азербайджана вызвал 24 футболиста на матчи с Украиной и Исландией
Женская сборная Украины U-21 по баскетболу 3х3 победила Катар в Лиге наций
Пока не объявили. Полесье заявило на сезон УПЛ двух именитых футболистов
сборная Украины по футболу U-17 заявка Александр Сытник Украина - Катар Украина - Южная Корея сборная Южной Кореи по футболу U-19
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
