Украина U-17 проиграла Катару U-18 на международном турнире в Хорватии

Юношеская сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) неудачно стартовала на международном турнире в Хорватии.

3 сентября в 18:00 в матче 1-го тура юношеского турнира в Хорватии Украина U-17 уступила команде Катара U-18 со счетом 1:2.

Украинцы первыми открыли счет, отличился Богдан Левицкий, но затем сине-желтая команда пропустила два мяча.

Сборная Украины U-17 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026.

В Хорватии украинцы под руководством Александра Сытника далее сыграют на турнире с командами Польши (6 сентября, 18:00) и ОАЭ (9 сентября, 16:00), причем все соперники представлены игроками, старшими на год.

Международный турнир

Хорватия, 3 сентября 2025

18:00. Украина U-17 – Катар U-18 – 1:2

Голы: Богдан Левицкий – Ктит, 28, 80

Украина U-17 (1-й тайм): Степанов, Гамзик, Буравцов, Шукалович, Волошко, Кожушко, Смотрицкий, Левицкий (к), Панчишин, Пламинский (Гололобов, 30), Сердюк.

Украина U-17 (2-й тайм): Степанов, Ященко, Сафонов (Рудзей, 81), Удовиченко, Кощий, Гурам, Шупик, Коман, Сорочинский, Яблонский (к), Гордеев.

Предупреждения: Мохамед, 40, Наср, 71.

