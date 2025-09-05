УКРАИНА U17

Юношеская сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) неудачно стартовала на международном турнире в Хорватии.

3 сентября в 18:00 в матче 1-го тура юношеского турнира в Хорватии Украина U-17 уступила команде Катара U-18 со счетом 1:2.

Украинцы первыми открыли счет, отличился Богдан Левицкий, но затем сине-желтая команда пропустила два мяча.

На 15-й минуте украинцы открыли счет: после подачи Андрея Гамзика со стандарта Богдан Левицкий переправил мяч в сетку. Однако на 28-й минуте Катар восстановил паритет – Заид Ктит сильным ударом со штрафного сравнял счет. До перерыва обе команды имели острые моменты, но результат на табло не изменился.

После отдыха наставник сборной Украины практически полностью обновил состав. Это позволило соперникам создать два опасных момента, которые ликвидировал голкипер Александр Степанов. Вскоре украинцы ответили опасной подачей со стандарта, однако решающим стал эпизод на 80-й минуте. Ошибка защитников в центральной зоне стоила сине-желтым победы – 2:1 в пользу Катара.

Сборная Украины U-17 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026. В Хорватии украинцы под руководством Александра Сытника далее сыграют на турнире с командами Польши (6 сентября, 18:00) и ОАЭ (9 сентября, 16:00), причем все соперники представлены игроками, старшими на год.

Международный турнир

Хорватия, 3 сентября 2025

18:00. Украина U-17 – Катар U-18 – 1:2

Голы: Богдан Левицкий – Ктит, 28, гол, 80

Украина U-17 (1-й тайм): Степанов, Гамзик, Буравцов, Шукалович, Волошко, Кожушко, Смотрицкий, Левицкий (к), Панчишин, Пламинский (Гололобов, 30), Сердюк.

Украина U-17 (2-й тайм): Степанов, Ященко, Сафонов (Рудзей, 81), Удовиченко, Кощий, Гурам, Шупик, Коман, Сорочинский, Яблонский (к), Гордеев.

Предупреждения: Мохамед, 40, Наср, 71.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча