В среду, 3 сентября состоится товарищеский поединок между юношескими сборными Украины U-17 и Катара U-18. По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Украина U17

В рамках подготовки к квалификации на Евро сине-желтые примут участие в товарищеском турнире, где встретятся с командами Катара, Южной Кореи и ОАЭ, но следует отметить, что все соперники будут на год старше. Матчи соревнований пройдут в Хорватии.

На текущий сбор было вызвано 25 игроков. Ранее в интервью главный тренер команды Александр Сытник заявлял, что основной целью на турнире является наигрывание скелета сборной для участия в квалификации Евро 2026. Напомним, что уже в октябре сине-желтые будут противостоять на отборе сверстникам из Черногории, Эстонии и Италии.

Катар U18

Для катарского коллектива матчи текущего турнира станут подготовкой для грядущего юношеского чемпионата мира, который начнется в ноябре. Туда катарцы прошли без квалификации, ведь они хозяева турнира. На групповом этапе команде будут противостоять сверстники из Италии, Боливии и Южной Африки.

В последний раз команда играла в официальных играх еще в октябре 2024 года в рамках квалификации на Кубок Азии, где заняла 2-е место группы. После этого Катар принял участие еще в 10 товарищеских поединках, но за этот отрезок смог одержать всего 2 победы, трижды проиграл и 5 раз сыграл вничью.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча Украина U-17 – Катар U-18!

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Дмитрий Пожар («Динамо» Киев), Денис Столяренко («Легия», Польша), Александр Степанов («Шахтер» Донецк).

Защитники: Матвей Сорочинский («Динамо» Киев), Назар Смотрицкий, Роман Шупик (оба — ЛНЗ Черкассы), Богдан Левицкий («Рух» Львов), Маркиян Панчишин («Карпаты» Львов), Назарий Рудзей («Боруссия» Д, Германия), Илья Яблонский («Спортинг», Португалия), Денис Пламинский («Хайдук», Хорватия).

Полузащитники: Евгений Волошко, Семен Коман, Арсений Сафонов, Станислав Шукалович (все — «Шахтер» Донецк), Даниил Удовиченко (ЛНЗ Черкассы), Денис Гордеев («Рух» Львов), Ярослав Кожушко («Славия», Чехия), Егор Кощий, Максим Гололобов, Андрей Гамзик (все — «Байер 04», Германия).

Нападающие: Ярослав Буравцов («Динамо» Киев), Даниил Ященко (ЛНЗ Черкассы), Адам Гурам («Хайдук», Хорватия), Кирилл Сердюк («Штутгарт», Германия).

Расписание матчей юношеской сборной Украины U-17 на турнире в Хорватии