Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без Костюк. Определены все четвертьфинальные пары US Open 2025 у женщин
US Open
02 сентября 2025, 10:49 | Обновлено 02 сентября 2025, 10:53
669
0

Без Костюк. Определены все четвертьфинальные пары US Open 2025 у женщин

1/4 финала: Соболенко – Вондроушова, Пегула – Крейчикова, Мухова – Осака, Анисимова – Свентек

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Каролина Мухова

В ночь на 2 сентября на Открытом чемпионате США 2025 завершились все матч 1/8 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах потерпела поражение от 13-й ракетки мира Каролины Муховой. Чешка далее поборется против японки Наоми Осаки, которая выбила третью сеяную Коко Гауфф.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ига Свентек, которая посеяна под вторым номером, разгромила Екатерину Александрова. Следующей оппоненткой польки будет Аманда Анисимова – американка уверенно одолела Беатрис Хаддад Майю.

Днем ранее на US Open прошли встречи четвертого раунда в верхней части сетки, по итогам которых в четвертьфинал пробились Арина Соболенко, Маркета Вондроушова, Джессика Пегула и Барбора Крейчикова.

US Open 2025. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Марта Костюк [27] – Каролина Мухова [11] – 3:6, 7:6 (7:0), 3:6
Наоми Осака [23] – Коко Гауфф [3] – 6:3, 6:2

Аманда Анисимова [8] – Беатрис Хаддад Майя [18] – 6:0, 6:3
Екатерина Александрова [13] – Ига Свентек [2] – 3:6, 1:6

US Open 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Маркета Вондроушов
Джессика Пегула [4] – Барбора Крейчикова

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова [11] – Наоми Осака [23]
Аманда Анисимова [8] – Ига Свентек [2]

По теме:
Джессика Пегула – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Белозерцев на US Open проиграл парный матч тандему с сыном легенды тенниса
US Open 2025 Ига Свёнтек Екатерина Александрова Беатрис Хаддад Майя Аманда Анисимова Марта Костюк Каролина Мухова Наоми Осака Коко Гауфф Маркета Вондроушова Арина Соболенко Джессика Пегула Барбора Крейчикова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
