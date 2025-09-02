Без Костюк. Определены все четвертьфинальные пары US Open 2025 у женщин

В ночь на 2 сентября на Открытом чемпионате США 2025 завершились все матч 1/8 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах потерпела поражение от 13-й ракетки мира Каролины Муховой. Чешка далее поборется против японки Наоми Осаки, которая выбила третью сеяную Коко Гауфф.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ига Свентек, которая посеяна под вторым номером, разгромила Екатерину Александрова. Следующей оппоненткой польки будет Аманда Анисимова – американка уверенно одолела Беатрис Хаддад Майю.

Днем ранее на US Open прошли встречи четвертого раунда в верхней части сетки, по итогам которых в четвертьфинал пробились Арина Соболенко, Маркета Вондроушова, Джессика Пегула и Барбора Крейчикова.

US Open 2025. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Марта Костюк [27] – Каролина Мухова [11] – 3:6, 7:6 (7:0), 3:6

Наоми Осака [23] – Коко Гауфф [3] – 6:3, 6:2

Аманда Анисимова [8] – Беатрис Хаддад Майя [18] – 6:0, 6:3

Екатерина Александрова [13] – Ига Свентек [2] – 3:6, 1:6

US Open 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Маркета Вондроушов

Джессика Пегула [4] – Барбора Крейчикова

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова [11] – Наоми Осака [23]

Аманда Анисимова [8] – Ига Свентек [2]