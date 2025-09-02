Без Костюк. Определены все четвертьфинальные пары US Open 2025 у женщин
1/4 финала: Соболенко – Вондроушова, Пегула – Крейчикова, Мухова – Осака, Анисимова – Свентек
В ночь на 2 сентября на Открытом чемпионате США 2025 завершились все матч 1/8 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.
Украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах потерпела поражение от 13-й ракетки мира Каролины Муховой. Чешка далее поборется против японки Наоми Осаки, которая выбила третью сеяную Коко Гауфф.
Ига Свентек, которая посеяна под вторым номером, разгромила Екатерину Александрова. Следующей оппоненткой польки будет Аманда Анисимова – американка уверенно одолела Беатрис Хаддад Майю.
Днем ранее на US Open прошли встречи четвертого раунда в верхней части сетки, по итогам которых в четвертьфинал пробились Арина Соболенко, Маркета Вондроушова, Джессика Пегула и Барбора Крейчикова.
US Open 2025. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Марта Костюк [27] – Каролина Мухова [11] – 3:6, 7:6 (7:0), 3:6
Наоми Осака [23] – Коко Гауфф [3] – 6:3, 6:2
Аманда Анисимова [8] – Беатрис Хаддад Майя [18] – 6:0, 6:3
Екатерина Александрова [13] – Ига Свентек [2] – 3:6, 1:6
US Open 2025. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Маркета Вондроушов
Джессика Пегула [4] – Барбора Крейчикова
Нижняя часть сетки
Каролина Мухова [11] – Наоми Осака [23]
Аманда Анисимова [8] – Ига Свентек [2]
