Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
US Open
02 сентября 2025, 10:10
Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO

Аманда Анисимова за 75 минут уверенно одолела Хаддад Майю и вышла в четвертьфинал

Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 9) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде американка в двух сетах разгромила представителю Бразилии Беатрис Хаддад Майю (WTA 22) за 1 час и 16 минут.

US Open 2025. 1/8 финала

Аманда Анисимова (США) [8] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [18] – 6:0, 6:3

Анисимова провела четвертое очное противостояние против Хаддад Майи. Аманда в третий раз одолела Бетрис.

На счету Анисимова в Нью-Йорке также виктории над Кимберли Биррелл, Майей Джойнт и Жаклин Кристиан. Ее следующей оппоненткой будет полька Ига Свентек, которая в своем поединке четвертого выиграла у Екатерины Александровой.

Анисимова вышла в первый четвертьфинал на US Open и четвертый на турнирах Grand Slam.

Аманда стала шестой американкой за последние 20 лет, которой удалось выйти в четвертьфиналы мейджоров в одиночном разряде на всех трех покрытиях после Серены Уильямс, Винус Уильямс, Слоун Стивенс, Мэдисон Киз и Джессики Пегулы.

Аманда Анисимова Ига Свёнтек Беатрис Хаддад Майя US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
