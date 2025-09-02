Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 9) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде американка в двух сетах разгромила представителю Бразилии Беатрис Хаддад Майю (WTA 22) за 1 час и 16 минут.

US Open 2025. 1/8 финала

Аманда Анисимова (США) [8] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [18] – 6:0, 6:3

Анисимова провела четвертое очное противостояние против Хаддад Майи. Аманда в третий раз одолела Бетрис.

На счету Анисимова в Нью-Йорке также виктории над Кимберли Биррелл, Майей Джойнт и Жаклин Кристиан. Ее следующей оппоненткой будет полька Ига Свентек, которая в своем поединке четвертого выиграла у Екатерины Александровой.

Анисимова вышла в первый четвертьфинал на US Open и четвертый на турнирах Grand Slam.

Аманда стала шестой американкой за последние 20 лет, которой удалось выйти в четвертьфиналы мейджоров в одиночном разряде на всех трех покрытиях после Серены Уильямс, Винус Уильямс, Слоун Стивенс, Мэдисон Киз и Джессики Пегулы.