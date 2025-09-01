Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
01 сентября 2025, 21:25 | Обновлено 01 сентября 2025, 21:31
Свентек уничтожила «нейтралку» и вышла в четвертьфинал US Open 2025

Ига отдала всего четыре гейма Екатерине Александровой в четвертом раунде мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) уверенно вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде полька разгромила «нейтральную» Екатерину Александрову (WTA 12) за 1 час и 6 минут.

US Open 2025. 1/8 финала

Екатерина Александрова [13] – Ига Свентек (Польша) [2] – 3:6, 1:6

Ига провела седьмое очное противостояние против Екатерины и добыла пятую победу.

На US Open 2025 Свентек также переиграла Эмилиану Аранго, Сюзан Ламенс и Анну Калинскую. Ее следующей соперницей будет либо Аманда Анисимова, либо Беатрис Хаддад Майя.

Ига в возрасте 24 лет и 85 дней стала самой молодой теннисисткой с 2005 года, которой удалось выйти в четвертьфинал на всех четырех мейджорах сезона после Марии Шараповой (18 лет и 132 дня).

Свентек проведет 13-й четвертьфинал на слэмах в карьере и третий в Нью-Йорке.

Ига Свёнтек Екатерина Александрова US Open 2025
