Свентек уничтожила «нейтралку» и вышла в четвертьфинал US Open 2025
Ига отдала всего четыре гейма Екатерине Александровой в четвертом раунде мейджора
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) уверенно вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США 2025.
В четвертом раунде полька разгромила «нейтральную» Екатерину Александрову (WTA 12) за 1 час и 6 минут.
US Open 2025. 1/8 финала
Екатерина Александрова [13] – Ига Свентек (Польша) [2] – 3:6, 1:6
Ига провела седьмое очное противостояние против Екатерины и добыла пятую победу.
На US Open 2025 Свентек также переиграла Эмилиану Аранго, Сюзан Ламенс и Анну Калинскую. Ее следующей соперницей будет либо Аманда Анисимова, либо Беатрис Хаддад Майя.
Ига в возрасте 24 лет и 85 дней стала самой молодой теннисисткой с 2005 года, которой удалось выйти в четвертьфинал на всех четырех мейджорах сезона после Марии Шараповой (18 лет и 132 дня).
Свентек проведет 13-й четвертьфинал на слэмах в карьере и третий в Нью-Йорке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тони не советует Итауме драться против Александра
Марта – первая украинка, которая вышла в 1/8 финала и в одиночном, и в парном разрядах